La rivalité de Kanye West et Drake a peut-être ravivée après un montage au profit de Larry Hoover

Les fans de Drake et Kanye West ont été ravis qu’ils mettent leurs problèmes de côté après une querelle de longue date. Les rappeurs ont uni leurs forces pour le concert-bénéfice de West, maintenant connu sous le nom de Ye, pour Larry Hoover. L’émission a eu lieu au LA Collesium et a été diffusée en direct sur Amazon Prime Video. Vous avez fait l’émission pour faire connaître Hoover et la réforme pénitentiaire en général. Mais les abonnés Prime ont remarqué que Drake est largement absent du nouveau montage.

Le Certified Lover Boy a interprété un ensemble de 12 chansons lors du concert-bénéfice gratuit de Larry Hoover. Bien que l’avantage initial ait duré environ 2 heures, il est rarement vu dans le montage Prime. Le spectacle est mystérieusement passé de 2 heures à 24 minutes, avec seulement une entrée et une sortie de Drake. Le duo « Forever » de Drake avec Ye est inclus; cependant, c’est tout ce que les abonnés verront de la superstar d’origine canadienne.

Cela semblait être le meilleur moyen pour les deux de s’unir. Au moment de l’annonce, Ye a déclaré dans un communiqué: « Je pense que cet événement non seulement sensibilisera à notre cause, mais prouvera aux gens du monde entier combien nous pouvons accomplir davantage lorsque nous mettons notre fierté de côté et nous unissons. »

Amazon n’a pas encore commenté la disparition de Drake. Mais les utilisateurs des réseaux sociaux en ont pris note. Les fans sont confus et en colère.

Deux heures perdues

Je regarde ce concert de Kanye & Drake mais il reste 10min et Drake n’a pas encore joué !!! 🤔🤔🤔 #KanyeDrakeLive #FreeLarryHoover – Podcast TAB (@ToughAsBalls) 17 décembre 2021

Pour tous ceux qui s’attendaient à avoir un vrai concert, ils sont énervés. L’apparition de Drake dans le premier montage est arrivée à la toute fin.

Les raisons restent inconnues

Pourquoi ont-ils coupé la partie de Drake au concert de Kanye West ? @PrimeVideo – Joey Gatsby (@JayClarkElliott) 14 décembre 2021

Ye, Drake, ni Amazon Prime ont fait une déclaration officielle. Certains utilisateurs de Twitter pensent que Drake a potentiellement ombragé Ye pendant son set, ce qui a amené Ye à riposter de cette manière.

C’est presque comme demander : « Où est Charlie ? »

Enfin, j’ai pu regarder le concert de @kanyewest sur amazon mais pourquoi ont-ils coupé le set de @Drake ? – cody racelove (@darklotus69) 15 décembre 2021

C’est un choc pour beaucoup d’appuyer sur play et de ne voir qu’un extrait de Drake. L’expérience n’a pas été différente pour cet abonné.

D’autres veulent des réponses

En regardant ce concert de @kanyewest sur Prime et ils ont coupé Drake jusqu’au bout… @PrimeVideo pourquoi avez-vous tous fait ça !? pic.twitter.com/SU7XHzyfDb – Grande Diva (@Nicea_Diva) 15 décembre 2021

Pour ceux qui n’ont pas pu voir l’émission en direct et qui se sont appuyés sur l’option streaming, la déception est réelle. Cet utilisateur de Twitter a des questions auxquelles personne n’a encore donné de réponse définitive.

Un gâchis de performance

non pourquoi putain avez-vous supprimé toute la performance de drakes littéralement la moitié du spectacle va à l’encontre de tout l’objectif du concert – latte (@yeXvamp) 16 décembre 2021

Considérant que Drake a interprété un ensemble de 12 chansons, c’est une énorme partie des avantages à éditer. Un utilisateur demande pourquoi éditer Drake en premier lieu lorsque l’avantage a été facturé comme une collaboration.

Ils savaient que c’était de courte durée

Je t’ai dit de ne pas faire confiance à @kanyewest @Drake 😂😩😩😩😩😩😩👶 – Le label de Wiley (@Number10Records) 17 décembre 2021

De nombreux fans de Drake étaient sceptiques quant à la trêve dès le début. De toute évidence, cet utilisateur de Twitter a estimé que le pacte n’était pas durable et a déclaré que Ye n’était pas digne de confiance.

