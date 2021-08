La rivalité Mercedes-Red Bull est bien plus profonde que Hamilton vs Verstappen · .

Nés à moins de deux ans d’intervalle, le patron de Mercedes Motorsport Toto Wolff et son homologue Red Bull Christian Horner sont tous deux motivés par la compétition.

Tous deux ont concouru au niveau international avant d’assumer des rôles de direction en Formule 1. Les deux ont établi des records pour les chefs d’équipe, et chaque titre de champion du monde depuis 2010 – qu’il soit pilote ou constructeur – a été supervisé par l’un ou l’autre.

Horner était autrefois considéré comme le successeur de Bernie Ecclestone en tant que patron de la F1. Plus tard, comme révélé ici il y a deux ans, Wolff était dans le cadre du même rôle sous Liberty Media. Ni l’un ni l’autre n’a été nommé, et le mot dans le paddock est que chacun a blâmé l’autre pour avoir perdu.

Tous deux représentent des entreprises leaders dans leurs secteurs, ayant effectivement fondé leurs industries : Mercedes, via la société mère Daimler-Benz l’automobile ; Red Bull le marché des boissons énergisantes haut de gamme après que le propriétaire Dietrich Mateschitz a goûté une boisson locale alors qu’il souffrait du décalage horaire en Thaïlande, a reconnu son potentiel et a acquis les droits et la recette.

Mateschitz est fermement autrichien et, une fois sa fortune faite, l’a en partie utilisée pour rajeunir la région de Styrie dont il est originaire. Le Red Bull Ring n’est qu’un exemple de son investissement local. Autre exemple, la modernisation de l’aéroport de Zeltweg situé à portée de vue du circuit : autrefois réservé exclusivement à un usage militaire, son financement a donné l’impulsion pour ouvrir l’installation aux avions civils.

Mateschitz, photographié en 2017, assiste occasionnellement à des courses. Sa chaîne de télévision Servus détient les droits de F1 dans le pays – sous-louant certaines tournées au diffuseur d’État ORF – tandis que le Red Bulletin est une publication premium sur le style de vie. En effet, tout dans le fonctionnement de Mateschitz est premium : des chefs de son restaurant Hangar 7 situé à côté de l’aéroport de Salzbourg à la qualité des matériaux et de la fabrication de sa gamme de vêtements AlphaTauri. Des normes de prime similaires s’appliquent à Mercedes.

En 2004, Mateschitz a acquis l’équipe Jaguar Racing F1, l’a renommée d’après son produit et a nommé Horner comme le plus jeune directeur de l’équipe de F1. Deux ans, Mateschitz a ajouté Minardi, qui a été initialement rebaptisé Toro Rosso (italien pour ‘Red Bull’) mais rebaptisé la saison dernière AlphaTauri.

Une coterie de grands noms du sport, parfois surnommée la «mafia autrichienne de la F1», est passée ou est restée dans les deux équipes. Le directeur des opérations techniques de Red Bull au cours de ses deux premières années d’exploitation était Guenther Steiner, un Italien de la région du Tyrol du Sud, une ancienne province autrichienne. Le futur patron de l’équipe Haas a été recruté par Jaguar au sein de son équipe sœur du Championnat du monde des rallyes Ford par le triple champion autrichien de F1 Niki Lauda, ​​qui supervisait Jaguar à l’époque.

Lauda est arrivé chez Mercedes en 2012 en tant que directeur non exécutif et a joué un rôle clé dans le recrutement de Lewis Hamilton chez McLaren. En janvier 2013, Wolff a rejoint Mercedes de Williams après avoir été parachuté dans cette équipe (sans expérience préalable) en tant qu’actionnaire minoritaire après le départ du titulaire Adam Parr.

Wolff est également autrichien, né à Vienne d’un père roumain et d’une mère polonaise. Le consultant F1 de Mateschitz, Helmut Marko, l’ancien pilote titulaire d’un doctorat en droit, a grandi à Graz et s’est lié d’amitié avec Lauda et Jochen Rindt, vainqueur à titre posthume du titre mondial 1970, à un âge précoce. Il a également été le mentor de Gerhard Berger, le plus récent vainqueur du Grand Prix d’Autriche.

Le regretté Lauda a obtenu les services de Hamilton pour MercedesBerger, le premier ambassadeur de la marque Red Bull, a rejoint BMW en tant que directeur du sport automobile après avoir pris sa retraite du poste de pilotage, et a été approché par Mateschitz pour l’associer à l’acquisition de Toro Rosso. Ils ont nommé Franz Tost, directeur des opérations sur piste de l’équipe bavaroise, Franz Tost, ancien directeur de course et pilote de F3 de Ralf Schumacher, en tant que chef d’équipe – un rôle qu’il occupe encore aujourd’hui avec l’équipe AlphaTauri.

À ce moment-là, Steiner avait été invité par Mateschitz à déménager aux États-Unis pour co-fonder l’équipe NASCAR de Red Bull avant de lancer sa propre opération de composites Fibreworks, qu’il a dirigée jusqu’à la création de Haas F1 Team au nom du magnat de la machine-outil Gene Haas pour la saison 2016.

Mais il a fallu jusqu’à présent pour que les chemins de Mercedes et Red Bull se croisent en tant que véritables rivaux pour le titre. Ce n’est que cette année que les unités Honda auxquelles Red Bull sont passées après la séparation avec Renault ont été à égalité avec Mercedes dans la plupart des aspects – et potentiellement en avance dans certains – ce qui a donné lieu à la rivalité la plus acrimonieuse entre les équipes depuis plus de 10 ans et sans doute ce millénaire.

L’animosité entre les deux chefs d’équipe – tempérée par le respect mutuel au vu de leurs réalisations respectives – et leurs équipes est bien documentée, les deux se prenant des coups très publics au fil des ans.

Wolff est perçu dans le clan Red Bull comme un arriviste opportuniste. Pour Mercedes, le fait qu’une «simple» entreprise de boissons soit capable de se battre jusqu’aux grilles sacrées de l’étoile à trois branches. L’embauche d’un certain nombre d’ingénieurs et de managers de haut niveau par les opérations naissantes de Red Bull Powertrains à partir de Mercedes High Performance Powertrains situées à seulement 50 kilomètres n’a guère apaisé les tensions. Que Red Bull ait bientôt un statut de constructeur à part entière égal à celui de Mercedes aggrave la situation.

Wolff était chez Williams avant de diriger l’équipe de F1 de Mercedes. Au cours du Grand Prix d’Autriche de cette année, une édition du week-end de course de la chronique du Bulletin rouge “La vie secrète de Toto W”, s’efforçant d’énumérer certains des exploits de “Torger Christian Wolff” en tant qu’ancien concurrent de course et de rallye – parfois avec le soutien de Red Bull. Cela dit, les visuels présentaient de lourds accidents dans lesquels le “jeune homme avec de beaux cheveux et une montre en plastique” a été impliqué.

Compte tenu des relations compatriotes complexes entre tant d’acteurs majeurs de la F1, est-il étonnant qu’une telle «aiguille» existe entre Mercedes et Red Bull, que chacun savoure toute opportunité de balayer l’autre?

Une source de paddock connaissant de l’intérieur les différentes relations est catégorique sur le fait qu’il existe une aversion débridée chez certains individus. Il a utilisé comme exemple un petit-déjeuner du jour de la course du Grand Prix d’Autriche organisé il y a quelques saisons par l’ORF pour l’ensemble du contingent autrichien.

L’événement ne s’est pas répété après que certains individus ont refusé de s’asseoir à côté d’autres. Que le petit-déjeuner ait eu lieu était incroyable, car au début, le lieu – Red Bull ou Mercedes – était en litige avant que le premier ne soit finalement convenu.

Avant la collision explosive entre Hamilton et Max Verstappen à Silverstone est survenue la controverse sur les « ailes flexibles » arrière de Red Bull, déclenchée par les commentaires faits sur les appareils de Red Bull après le Grand Prix d’Espagne de cette année. Celui-ci a grondé jusqu’au Grand Prix de France de cette année – où les tests de déflexion ont été resserrés – avec Horner ripostant en suggérant que les ailes avant de Mercedes se sont également fléchies.

Red Bull fulminait sur le changement des règles de l’aileron arrière “Vous ne pouvez pas regarder une partie isolément et dire que cet ensemble de règles s’applique uniquement à cet élément sur cette voiture”, a-t-il déclaré, ajoutant: “Je pense que si j’étais Toto avec l’avant aile qu’il a sur sa voiture, je garderais ma bouche fermée.

Certes, Wolff a connu la plus longue série de succès, mais cela pourrait être attribué au manque d’unités de puissance compétitives de Red Bull. L’équipe s’est appuyée sur la puissance de Renault pendant cinq des saisons hybrides, période au cours de laquelle elle n’a pas fait le poids face aux unités Mercedes. Lorsque Red Bull en 2015 est venu frapper à Mercedes pour les groupes motopropulseurs, Wolff aurait bloqué leurs ouvertures malgré le fait que le co-directeur Lauda y était favorable.

C’était, bien sûr, tout à fait compréhensible du seul point de vue de Wolff, car Red Bull a souvent été considéré comme ayant le meilleur châssis – conçu sous la direction d’Adrian Newey – et aurait été difficile à battre s’il était combiné avec l’or de l’époque. moteur hybride de série. Les pensées de Hamilton dans une Mercedes-Mercedes contre Verstappen dans une Red Bull-Mercedes (ou Mercedes-Mercedes, d’ailleurs) restent alléchantes.

Silverstone a marqué un nouveau creux, où les espoirs de titre de Red Bull ont subi un coup dur sur le plan technique, sportif et commercial dans l’accident du 51G qui aura coûté à Red Bull plus d’un million de dollars à réparer le temps que tout soit remplacé. De plus, comme il s’est produit par la suite, une pénalité de moteur presque certaine à l’avenir en raison de l’unité de puissance endommagée.

Comme c’est leur droit au regard du Code Sportif International, Red Bull a demandé une révision de la sanction sur la base de leur conviction que la sanction était trop clémente. Des sources indépendantes au courant de leur soumission déclarent qu’à aucun moment Red Bull n’avait porté d’accusations d’intention délibérée de la part de Hamilton.

Rapport : Hamilton s’attend à des « discussions solides » sur les commentaires « inacceptables » de la direction de Red BullPourtant, lorsque la demande de réexamen a été rejetée jeudi dernier, Mercedes a publié une déclaration furieuse. “En plus de mettre un terme à cet incident, nous espérons que cette décision marquera la fin d’une tentative concertée de la haute direction de Red Bull Racing pour ternir la bonne réputation et l’intégrité sportive de Lewis Hamilton, y compris dans les documents pour leur échec. droit de révision », lit-on.

Une telle arrogance néglige le fait que Hamilton avait été «jugé principalement responsable» pour l’accident, et la décision de révision n’a pas réduit sa culpabilité aux yeux des (mêmes) stewards.

Certes, à la suite de l’accident de Silverstone, Horner avait réagi (trop) émotionnellement, bien que de manière compréhensible, lorsqu’il était vu uniquement de son point de vue d’un conducteur subissant des tomodensitogrammes et une facture de 1,3 million de livres sterling. Mais ses commentaires ne méritaient pas les commentaires franchement ridicules prononcés par Lord Hain, qui a suggéré qu’ils alimentaient les attaques racistes contre Hamilton sur les réseaux sociaux. On se demande qui y a mis le seigneur.

Ce n’était rien d’autre que de la politique bon marché de la part de Hain – avant le Brexit, Red Bull avait accueilli le grand rival du parti politique de Hain, Boris Johnson – et l’implication de Hain était non seulement fausse et injustifiée, mais ignorait que Red Bull avait condamné les commentaires racistes.

Le fait que Red Bull ait mis fin à sa relation avec un employé qui avait fait des commentaires racistes a été saisi par Hamilton en Hongrie alors que la guerre des mots faisait rage. Les insinuations que Red Bull a un problème de course sont injustes, comme le démontre la lecture de la liste des athlètes mondiaux de Red Bull concourant dans tous les genres. De tels propos perpétuent et fermentent le malaise entre les équipes et leurs pilotes.

Luring Newey a été un coup d’État précoce pour Red BullOui, la controverse suscite l’intérêt et les cotes d’écoute du sport sont cette année sur une courbe ascendante abrupte, mais ce n’est pas une excuse pour certains des commentaires qui ont volé dans toutes les directions. Le fait est que l’intensité de la rivalité entre les deux factions existe depuis plus d’une décennie maintenant, ayant probablement ses racines dans Red Bull renversant McLaren-Mercedes en tant que meilleure équipe britannique et recrutant Newey de Woking.

Le partenariat McLaren-Mercedes n’existe peut-être plus, mais les gens ont la mémoire longue. Le président actuel de Mercedes, Ola Källenius, siégeait au conseil d’administration de McLaren avant de diriger la société de groupes motopropulseurs F1 – et Red Bull et l’opération actuelle de Mercedes F1 se disputent le même personnel dans le même pays, en particulier maintenant l’opération de moteur de Red Bull se prépare à seulement 30 minutes sur la route de HPP.

La rivalité Mercedes-Red Bull est-elle allée trop loin, nuit-elle au sport et la FIA et la F1 devraient-elles y mettre un terme ? Les fans désignent l’ère Ayrton Senna-Alain Prost comme l’une des plus excitantes de l’histoire de la F1, mais cela oublie que le Brésilien n’est plus avec nous. Cela dit, la FIA est désormais sous une gestion différente, et d’énormes progrès en matière de sécurité ont été réalisés.

Il appartient aux deux factions de contrôler leurs émotions, leurs pilotes, leurs commentaires, et surtout de garder leurs actions propres et éthiques sur et hors piste, à tout moment. Lorsque des titres mondiaux sont en jeu – et la première défaite possible pour Mercedes à l’ère hybride – ce n’est pas une question facile, mais les équipes ne sont pas jugées sur leurs actions en victoire mais sur leurs commentaires en défaite. Jusqu’à présent, les deux ont été jugés insuffisants.

Le pire résultat possible serait cependant une intervention officielle, car cela ternirait la saison des deux protagonistes principaux et, à son tour, la saison la plus excitante depuis au moins une décennie, voire deux.

