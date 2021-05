La rivalité revient: LeBron et Curry, deux hommes et un destin

LeBron et Curry se retrouvent à un rendez-vous historique. Et dans une saison où ils sont devenus amis. Ou du moins il semble, après un All Star dans lequel ils ont joué ensemble pour la première fois de leur carrière. La rivalité entre les deux remonte à il y a quelques années, plus précisément à la finale 2015, où ils se sont rencontrés pour la première fois. Depuis, ils se sont revus trois fois de plus lors du grand rendez-vous, celui dans lequel Curry a triomphé de l’un des attaquants, qui a émergé gracieusement en 2016, lors d’un retour historique. Dans toutes ces confrontations un récit s’est créé autour des deux références de leurs équipes respectives, celle qui les met face à face et dans laquelle elles parlent d’une rivalité non seulement sportive, mais aussi personnelle. Aucune des stars ne s’est jamais désaccordée dans leurs déclarations, dans lesquelles elles étaient toujours très retenues. Le respect mutuel de l’autre était le ton général de la relation, qui n’a jamais dépassé les indices et a eu des scènes dont on a beaucoup parlé dans ces matchs, avec LeBron célébrant une prise sur le visage de Curry au sixième tour de la finale 2016, au milieu du retour des Cavaliers. Et maintenant, cinq ans après ces duels mythiques, les deux se retrouveront dans un scénario très différent.

En NBA, il est toujours difficile de parler de relations personnelles. Dans un monde plein de divertissements et d’accessoires, de faits saillants et de beaucoup de battage médiatique, la distance entre la culture européenne est abyssale. Actions comme aider ou ne pas soulever l’adversaire, ne pas lancer la dernière possession d’un match décidé ou, dans le cas des entraîneurs, réagir de manière intrépide à ce qui se passe pendant le jeu, sont incompréhensibles ici, où certains comportements ont été partiellement imités, mais pas généralement. De même, il est difficile de spéculer sur ce que font exactement les joueurs pendant leur temps libre en NBA, au-delà du côté festif déjà bien connu de James Harden ou des problèmes d’excès de LaMar Odom (entre autres). Nous avons également vu LeBron, Chris Paul, Carmelo Anthony, Chris Bosh et Dwayne Wade partager des vacances. Mais encore, que font les joueurs pendant leur temps libre? À quoi ressemblent vraiment les relations entre eux?

Au-delà de tenter de répondre à ces questions, il semble difficile de comprendre comment Curry et LeBron se sont réellement entendus. On a parlé de divergences dans l’environnement, de rivalités personnelles et même d’animosité, mais personne ne sait vraiment ce qui s’est passé alors ou si cela va vraiment au-delà du simple sport. Mais au All Star, où ils ont joué pour la première fois dans la même équipe (ils n’avaient pas coïncidé dans l’équipe des États-Unis ou lors des précédents All-Star Games), ils ont été vus en grande harmonie, jouant des blagues même dans le rituel LeBron’s initiale, que Curry surveillait de près avec un sourire. D’une manière ou d’une autre, l’âge finit toujours par apaiser la colère des joueurs qui ont fait de légers ravages dans leur jeunesse, et favoriser le respect mutuel qui finit par s’imposer vers la fin de la carrière des stars. Tout comme Kobe et Shaq sont passés d’ennemis proches à un couple tant attendu, très proches ces dernières années, LeBron et Curry semblent avoir laissé derrière eux les prétendus reproches du passé d’être même étrangement unis lors d’un All Star encore plus étrange.

Un nouveau chapitre dans une rivalité historique

Ce que laisseront LeBron et Curry, au-delà d’une relation encore difficile à définir, c’est une rivalité historique. Ils se sont rencontrés 37 fois, avec un bilan favorable au meneur de 22-15, qui s’impose également au bilan des finales (3-1). Bien sûr, il y a peu de joueurs dans l’histoire qui peuvent rivaliser avec l’ombre allongée du roi: quatre anneaux, 10 finales (huit d’affilée) et d’innombrables records et réalisations qui le font rivaliser avec Michael Jordan lui-même. La star de Los Angeles a également eu de meilleures moyennes de match en finale, avec un effort énorme en 2015 et un retour pour les annales en 2016, dans un machado pour la mémoire et l’une des victoires les plus inattendues et les plus compliquées de tous les temps. Mais Curry, qui a reçu de légères critiques pour son manque de visibilité en eux (il n’a jamais remporté le MVP de la finale, qui était une fois pour Andre Iguodala et deux fois pour Kevin Durant), a remporté plus d’anneaux.

En 2015, les Warriors ont gagné 4-2 après avoir mené 1-2, et en 2017 et 2018, ils ont respectivement gagné 4-1 et 4-0. En 2016, le 4-3, a couronné la carrière de un LeBron qui a bouclé le cercle sur les Lakers, tournant l’opinion publique et remportant le ring avec trois équipes différentes. Les deux stars, comme beaucoup d’autres, ont pu se remettre de leurs saisons les plus difficiles: Curry a en moyenne 32 points cette saison, 33 ans (leader de la ligue au score, premier à l’atteindre à cet âge depuis Michael Jordan) 29,7 points, 5,5 rebonds et 5,7 passes décisives dans un parcours de rêve, dans lequel il a dû utiliser son énorme capacité individuelle pour faire avancer une équipe appauvrie et l’emmener en séries éliminatoires, ce qui va lui coûter cher. Et il a eu une saison spectaculaire après avoir joué seulement cinq dans la précédenteDans un événement malheureux au cours duquel les blessures ont mis fin à une dynastie qui a changé le basket-ball, il a été le pionnier de la triple ère et a eu comme référence le plus avantageux des Splash Brothers.

LeBron a emboîté le pas l’année dernière, manquant plus de matchs que jamais en 2018-19, son premier à Los Angeles, et ratant les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2005. L’année dernière, il a émergé aux côtés d’Anthony Davis, a mené la ligue au chapitre des passes décisives (10,2) pour la première fois de sa carrière et a remporté sa quatrième bague avec son quatrième MVP de la finale, quelque chose qui le place deuxième au classement général derrière seulement … wow, Michael Jordan. Désormais, le roi cherche à rééditer sa couronne avec 36 ans et un combat contre le temps et l’histoire, qu’il veut conquérir de manière définitive. Et, pour le comprendre, il faut mentionner Stephen Curry, ce rival qui est venu tout changer et tente de resurgir. Il est difficile pour eux de se revoir en finale étant tous les deux à l’Ouest, et aussi à court terme dans une ronde éliminatoire. Mais pour la mémoire ces duels et cette rivalité resteront sans lesquels il est impossible de les comprendre, ni ensemble ni séparément. L’évolution a été telle que, dans le All Star, LeBron a assuré qu’il voulait vraiment jouer aux côtés du meneur et l’a félicité, avec Damian Lillard, en tant que tireur. Et le problème a atteint un tel niveau que même Le journaliste Nick Wright a émis l’hypothèse qu’ils pourraient jouer ensemble pour les Lakers à partir de 2022, quand Curry sera un agent libre.

En ce moment, une tempête arrive. Les Lakers sont passés de l’un des favoris à souffrir du sainete de blessures et de mémoire sélective. Les guerriers, d’essayer de s’accrocher à la dixième place pour obtenir la huitième. Les Lakers sont la troisième pire équipe de l’Ouest en attaque, mais la meilleure en défense, une variable dans laquelle ils ne sont dépassés que par les Knicks dans toute la NBA. Les Warriors, quant à eux, distribuent plus de passes décisives que quiconque et tirent au-dessus de 37% en triplets, la neuvième meilleure équipe de la Ligue dans cette section statistique. Le problème pour l’équipe de Steve Kerr est dans la zone: avec James Wiseman blessé et Kevon Looney fait un énorme effort, Draymond Green est très solitaire et la difficulté à arrêter les hommes de grande taille est notoire. Là, les Lakers pourront profiter de leur puissance, avec André Drummond et, principalement, Anthony Davis, qui vient d’une saison pleine de difficultés (il a disputé 36 matchs sur 72 possibles, à peine la moitié) dans laquelle son physique a été légèrement irrité.

Tout dépendra, en play-in et en playoffs (si les Lakers viennent d’arriver) au niveau de LeBron James et Anthony Davis. S’ils vont tous les deux bien, les Angelenos ne devraient pas avoir de problème avec les guerriers à chaque fois garder un œil sur Andrew Wiggins (18,6 points avec plus de 37% sur 3 cette saison). Depuis l’arrivée de Frank Vogel, ceux en violet et or souffrent avec de forts attaquants (Kawhi Leonard, Paul George …) et pas tant avec des meneurs de jeu talentueux, en partie grâce au bon travail de gens comme Alex Caruso en défense. Le rôle de Kentavious Caldwell-Pope ou Talen Horton-Tucker en défense et en attaque et la régularité des Angelenos seront déterminants, mais tout passe par le duo des Lakers et le niveau qu’ils montrent. Et si Curry ne marque pas 10 triples ou plus de 40 points, quelque chose qui a déjà montré qu’il peut le faire avec une certaine assiduité, les options augmentent, bien sûr. Dans tous les cas, tout est préparé pour le duel historique qui se déroulera entre le meneur des Warriors et la star des Lakers. LeBron et Curry, deux hommes et un destin, héros et méchants, rivaux et ennemis transformés en amis. Les chansons le disent déjà: ni avec toi ni sans toi.