04/02/2021 à 08:00 CEST

Il a beaucoup plu depuis premier derby basque entre l’Athletic et la Real Sociedad contesté le 4 avril 1909, précisément dans le Coupe avec Vraie victoire (4-2), à l’époque toujours Club Ciclista San Sebastián, jusqu’au dernier duel direct entre les deux, en Liga le 31 décembre à San Mamés, avec la victoire ‘txuri urdin’ (0-1).

Jusqu’à un total de 179 correspondances réglé avec Avantage de Bilbao (75 à 57) avec 47 nuls et avec un coupe finale aux débuts de Donostia, le 20 mars 1910, avec la victoire des lions par le minimum avec but d’Iza (1-0) à Ondarreta contre l’ancien Vasconia Sporting Club.

Cette deuxième finale de la Copa del Rey entre rojiblancos et blanquiazules rappellera une rivalité « saine » de plus d’un siècle entre des ennemis éternels pour devenir la meilleure équipe basque, y compris des transferts controversés de joueurs entre les deux qui ont fait sauter les supposées bonnes relations entre les deux entités qui se détestent plus que s’aiment, quoique toujours civilement.

Tout a commencé, apparemment, dans l’année susmentionnée 1909. 7 novembre les Sportif a quitté le match en premier pour revenir plus tard pour un but hors-jeu du Réel qui a suscité des combats et des protestations pour l’histoire des derbies basques, marqués par le « Heraldo de Madrid » avec un clairvoyant et un avenir ‘Saint-Sébastien contre Bilbao’.

DES CANNES À LA GUERRE DE LA SIGNATURE

Athletic fondé en 1898 et Real Sociedad en 1907, les premières confrontations entre les deux passe-temps surviennent dans la première décennie du XXe siècle, avec un accent particulier sur les épisodes de la effrayé vagues fins avec des matraques, comme tel a été le cas de la finale du championnat régional le 16 février 1918 à Saint-Sébastien. Avec une égalité à deux et à sept minutes de la fin, après une affrontement entre Arrate et Belauste, le public a sauté sur le terrain et a donné une canne à la Donostiarra pour attaquer l’homme de Bilbao qui a marqué un guerre de bâton c’est arrivé aux annales de la rivalité folle maximale des derbies basques.

Après l’un des moments les plus violents sur le terrain, les différences se sont creusées dans les années quatre-vingt avec le controverse des signatures dans la guerre particulière entre Sportif et la Société réelle pour s’imposer comme le meilleur club du Pays Basque.

DE LOREN À ÍÑIGO MARTÍNEZ

Íñigo Martínez, de la De la Real Sociedad à l’Athletic en juin 2018, c’est le dernier transfert qui a enflammé les adeptes de ‘txuri urdin’ dans une longue série de transferts de Saint-Sébastien à Bilbao qui a commencé dans 1989 avec Loren et ils ont continué avec Iturrino, Billabona, Zubiaurre -Où ils sont même allés au tribunal avec l’Athletic payant cinq millions d’euros au Real-, Xabi Castillo, Cerio Diaz et Elustondo, entre autres, mettant en évidence le cas de Joseba Etxebarria, le plus cher, controversé et persécuté de l’époque en 1995, à l’âge de 17 ans, après avoir payé son 550 millions de pesetas.

Dans le champ opposé, plus le montant de la variation de Athlétique pour la Real Sociedad, avec Remiro, Urra, Alkiza et le légendaire Rafa iriondo, entre autres, qui pourraient rejoindre depuis le banc Javier Clemente et Jose Mari Amorrortu -De Lezama à Zubieta-.

En titres, l’Athletic surpasse le Real, à la fois en Ligue (huit contre deux) et en Coupe (23 contre deux), une situation qui, cependant, est considérée comme beaucoup plus égale aujourd’hui, avec les Donostiarras mieux positionnés dans le tableau de LaLiga que les Bilbaoans et avec un duel vibrant dans le sens technique entre Imanol et Marcelino, bien que la Copa del Rey 2020 à La Cartuja soit maintenant beaucoup plus ouverte dans ses prévisions, sans aucun doute, qu’il y a un an dans le Derby basque par excellence.