La rivière Guadalquivir a déjà plus de poissons exotiques que indigènes

La prolifération des espèces exotiques dans les fleuves espagnols progresse sans contrôle. Dans certains, comme le Guadalquivir, il y a déjà plus de poissons exotiques que d’autochtones, qui sont déplacés par des espèces envahissantes. Ces derniers les privent de nourriture et d’espace et les condamnent à la disparition. Une nouvelle espèce exotique arrive tous les trois ans.

Les espèces envahissantes sont déjà majoritaires dans le bassin du Guadalquivir. «C’est une situation très mauvaise et catastrophique», résume Carlos Fernández, professeur de zoologie à l’Université de Córdoba et directeur du groupe de recherche Aphanius.

L’apparition récente du poisson-chat – un énorme poisson exotique introduit dans le Guadalquivir avec une espérance de vie de 30 ans et jusqu’à 180 kilos de poids – a déclenché des alarmes sur la présence d’espèces envahissantes dans la rivière et la pression qu’elles exercent sur les autochtones. ceux. Cependant, le problème est beaucoup plus large. L’arrivée massive d’espèces exotiques a déjà une longue histoire en Andalousie et a été dénoncée à de nombreuses reprises par des groupes environnementaux et des chercheurs.

Le groupe Aphanius de l’Université de Córdoba a présenté une étude exhaustive en 2014 (“ Distribution et état de conservation des poissons d’eau douce du fleuve Guadalquivir ”) dans laquelle, après cinq ans de travail sur le terrain, ils ont déjà identifié la présence significative d’espèces non indigènes (trouvé en dehors de leur propre habitat, non indigène) comme le bar noir, percasol, gambusia, brochet ou truite arc-en-ciel, porcelet ou poisson-chat, en plus du poisson-chat.

De plus, ils ont établi quel est le taux d’introduction d’espèces exotiques: pas moins d’une tous les trois ans au cours des 18 dernières années. «Un taux vraiment élevé et très inquiétant», prévient.

L’autochtone, en régression

Ces espèces envahissantes agissent de diverses manières sur les espèces locales: «Certaines s’attaquent aux espèces indigènes, d’autres les déplacent, d’autres leur enlèvent leur habitat & mldr; est une série d’effets d’espèces envahissantes qui placent nos espèces indigènes dans une situation très précaire ”, souligne Carlos Fernández, qui souligne également que les communautés de poissons indigènes n’existent plus au-delà du cours supérieur de la rivière, dans les sources, où le régime méditerranéen demeure encore & rdquor;.

Ce n’est pas une situation exclusive du Guadalquivir, mais ce chercheur l’étend au reste des fleuves de la région: «La plupart des tronçons fluviaux de tous les fleuves d’Andalousie sont contaminés par des espèces envahissantes», des raccourcis.

C’est une situation qui affecte particulièrement le salinète (Aphanius baeticus), qui est une espèce endémique en Andalousie, ainsi que le Fartet (Aphanius iberus). Tous les deux les espèces sont menacées par la gambusie et l’entonnoir, deux autres espèces exotiques.

Carlos Fernández souligne également la présence généralisée de la carpe, l’une des espèces qui dégradent le plus l’environnement pour leur propre bénéfice, et de la pisciculture en général, qui comprend «des espèces pêchues introduites telles que le poisson-chat, le bar noir, le brochet». ; Mais le problème ne s’arrête pas là, car il y a encore “ceux à venir: le doré jaune et autres espèces qui se nourrissent de toutes les espèces aquatiques, qu’elles soient indigènes ou exotiques”.

Comment sont-ils introduits?

Il existe un large éventail de façons par lesquelles ces espèces de poissons exotiques finissent par être introduites dans le fleuve Guadalquivir.

Par exemple, votre introduction à la pêche sportive, quelque chose qui s’est déjà produit dans les années 1960 par l’administration elle-même, selon Fernández, qui a sorti le brochet et le black bass. C’est une pratique que certains pêcheurs pratiquent encore, pas tous, qui les introduisent pour pouvoir les pêcher plus tard, comme cela s’est produit avec le poisson-chat ou l’alburno.

“La Gambusie a également été officiellement introduite au début du siècle dernier, pour lutter contre le paludisme et des spécimens ont été amenés d’Amérique du Nord ou de Cuba pour l’introduire dans les eaux espagnoles”, ajoute Fernández.

Ils ont également été détectés introductions accidentellesEn raison des espèces, ils s’échappent des nichoirs, des animaleries, des aquariums, des fermes piscicoles ou même des centres de recherche. De la même manière il se passe avec les poissons destinés à l’ornementation des jardins, comme la carpe rouge, très utilisée pour décorer les étangs et qui peuvent atteindre les rivières après une inondation ou une évasion.

Une autre raison est que de nombreux citoyens relâchent simplement leurs poissons exotiques lorsqu’ils sont fatigués de les avoir comme animaux de compagnie à la maison.

Dans le groupe Aphanius, étudiez certains recommandations fin pour éviter que les espèces indigènes finissent par périr avant les exotiques qui, accessoirement, s’adaptent beaucoup mieux à la dégradation de l’habitat.

Parmi eux, l’augmentation de la qualité de l’eau se démarque, «maîtrisant les nombreux rejets illégaux qui existent encore»; l’élaboration de «plans pour la réintroduction d’espèces dans les bassins et les cours moyen et supérieur au-delà de l’endroit où elles se sont éteintes», comme le boga et l’anguille; la réalisation de «programmes d’éradication des espèces exotiques dans les zones où elles peuvent encore être éliminées». comme les vairons et les gobies, et la création de “plans de conservation pour les espèces les plus menacées d’extinction où l’élevage en captivité est l’une des tâches fondamentales”, comme l’oretana grey.

