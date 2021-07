La robe cannoise emblématique de la princesse Diana influencée par un autre membre de la famille royale qui a partagé un destin tragique | Royale | Nouvelles

in

La tenue mémorable qu’elle portait au festival du film de 1987 – une robe en tulle bleu clair – accompagnée d’une écharpe et associée à des chaussures bleues. On pense qu’il a été inspiré par la légende hollywoodienne Grace Kelly, devenue princesse de Monaco en 1956.

Elle a épousé le prince de Monaco Rainier III un an après avoir joué dans To Catch A Thief d’Alfred Hitchcock, dirigé par Cary Grant.

Dans le film, Kelly portait une robe classique de style grec dans des tons bleus.

La princesse Diana aurait travaillé en étroite collaboration avec la créatrice de mode Catherine Walker pour confectionner une robe similaire.

Rebecca Cope de Tatler a décrit la signification de l’inspiration de Diana et comment le hasard a établi un lien entre le destin des deux membres de la famille royale.

Elle a écrit : « C’était un hommage chargé de sens, l’actrice devenant bien sûr elle-même royale lorsqu’elle épousa le prince Rainier III de Monaco.

“Diana et Grace s’étaient rencontrées dans la vraie vie en 1981, le royal monégasque aurait donné des conseils aux jeunes mariés sur la façon de gérer les pressions des feux de la rampe.

“C’est à cette occasion que Diana – alors encore Lady Diana Spencer – a fait un faux pas de mode, vêtue d’une robe noire décolletée des Emanuel, qui était non seulement considérée comme trop risquée mais aussi inappropriée, car le noir est réservé aux funérailles seul.

“Un an plus tard, en 1982, la princesse Grace mourrait dans un accident de voiture à Monaco, préfigurant la propre mort de Diana 15 ans plus tard.”

Aujourd’hui, plus de deux décennies après la mort tragique de Diana, Kate Middleton rend hommage à sa défunte belle-mère à travers ses propres choix vestimentaires.