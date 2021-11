La robe de Kate Middleton envoie un message La duchesse est «confiante» au milieu de la peur de la santé de la reine | Royale | Nouvelles

La garde-robe de Kate Middleton est adorée par les fans royaux du monde entier, mais la duchesse choisit ses vêtements avec soin et cache parfois même un sens caché dans ses choix. Le duc et la duchesse ont assisté à des engagements royaux à Glasgow au cours des derniers jours alors que le couple royal a organisé une réception pour les membres de la Sustainable Markets Initiative et les gagnants et finalistes du prix environnemental du prince Willam – le prix Earthshot.

Kate a été vue vêtue d’une robe bleue, tandis que William portait un costume bleu marine.

L’événement était en marge du sommet sur le climat COP26 qui se tenait dans la plus grande ville d’Écosse, où les deux membres de la famille royale sont rejoints par le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles.

La reine devait assister à l’événement en personne, mais après une visite dans un hôpital de Londres, il a été conseillé au monarque de rester à la maison et a plutôt prononcé un discours préenregistré du château de Windsor.

La robe bleue de style blazer que Kate portait à l’événement Earthshot a été décrite comme un choix « confiant » alors que les Cambridges assument davantage de responsabilités à la suite de la peur de la santé de la reine, a révélé un expert.

« Le bleu royal peut être très glamour, mais d’autres nuances comme celle-ci sont moins gênantes, donc ce n’est pas tout à propos d’elle.

« Cela montre de la modestie.

«Il y a aussi un sentiment de calme à ce sujet en période de réelle anxiété.

« Elle aidait à rassurer la nation. »