La robe de mariée de Meghan Markle classée la plus populaire de la décennie devant la robe de Kate Middleton | Royale | Nouvelles

Meghan était en tête d’une liste qui a également vu la duchesse de Cambridge, Hailey Bieber et Ariana Grande ratisser des milliers de recherches mensuelles au Royaume-Uni. La robe de mariée secrète qui n’a été révélée au public que le jour du mariage du prince Harry et de Meghan, a fait grand bruit lorsqu’elle a été vue pour la première fois. Il a été conçu par Clare Waight Keller de Givenchy et a attiré beaucoup d’attention. Tant d’attention, qu’en fait, elle a maintenant été classée comme la robe de mariée la plus populaire de la dernière décennie, selon une nouvelle étude.

Les recherches menées par les spécialistes des cadeaux Find Me A Gift ont analysé le volume de recherche sur Internet pour un certain nombre de robes de mariée de célébrités.

Les mariages royaux attirent généralement des millions de personnes du monde entier, il n’est donc pas surprenant que la duchesse de Sussex et la duchesse de Cambridge aient obtenu les deux premières places.

Ce fut un appel très serré entre la paire avec respectivement 21 900 et 21 500 recherches mensuelles moyennes au Royaume-Uni.

D’origine britannique, Clare Waight Keller, qui a été la première femme directrice artistique de Givenchy, est la femme qui a conçu la robe élégante de Meghan.

Elle a tenté de créer une “pièce intemporelle qui mettrait en valeur les codes emblématiques de Givenchy tout au long de son histoire, tout en véhiculant la modernité à travers des lignes épurées et des coupes nettes”.

La robe de mariée royale 2011 de Kate, quant à elle, a été conçue par Sarah Burton d’Alexander McQueen et comportait un motif en dentelle délicatement féminin.

Les deux mariées royales étaient suivies dans la liste par Hailey Bieber, la fille modèle de l’acteur Stephen Baldwin, qui est mariée à Justin Bieber.

La robe de Mme Bieber a été conçue par Virgil Abloh.

Plus tôt cette semaine, Meghan Markle a été fustigée par un commentateur royal pour avoir laissé une « traînée de dévastation » derrière elle.

L’auteur royal Duncan Larcombe a dénoncé la vidéo d’anniversaire de la duchesse de Sussex, qui l’a vue lancer un projet de mentorat pour aider les femmes à retourner au travail.

M. Larcombe a insisté sur le fait que Meghan, qui a quitté ses fonctions royales avec le prince Harry l’année dernière pour une nouvelle vie en Amérique, devrait “passer son temps à essayer de jeter des ponts” avec la famille royale.

L’expert royal a affirmé que l’ancienne actrice avait laissé une « traînée de dévastation » dans son sillage dans la famille de Harry et la sienne.

Meghan est séparée de son père Thomas Markle et sa mère Doria Ragland était le seul membre de sa famille à assister à son mariage royal.

Pendant ce temps, les tensions sont devenues vives entre les Sussex et la famille royale à la suite de Megxit et de leur interview explosive d’Oprah Winfrey.

M. Larcombe a déclaré à Royal Beat de True Royalty TV: “C’est génial, elle fait ça, elle vient d’avoir un bébé, et tout tourne autour de Meghan, et c’est franchement de la foutaise. Ça s’est tellement mal passé dans ce pays.

“Elle a laissé derrière elle une traînée de dévastation, du côté de Markle, et maintenant du côté de Windsor.

“Je ne veux pas la voir faire la leçon à de jeunes mamans obligées de retourner travailler dans son manoir de Los Angeles à 11 millions de dollars.

“Cette initiative est absurde, elle devrait passer son temps à essayer de construire des ponts avec les personnes mêmes qu’elle et Harry ont trahies.

“C’est ce que je pense que la plupart des gens dans ce pays croient.”