La robe de mariée emblématique de 1981 de la princesse Diana est exposée au palais de Kensington | Royale | Nouvelles

Les organisateurs ont décrit la robe comme « l’une des plus célèbres de l’histoire de la mariée ».

Matthew Storey, conservateur de l’exposition Historic Royal Palaces, a déclaré dans un communiqué que la robe figurerait aux côtés d’autres pièces célèbres de la famille royale.

Il a déclaré : « Notre exposition d’été au palais de Kensington mettra en lumière certains des plus grands talents du design britannique, dont le travail a contribué à façonner l’identité visuelle de la famille royale au cours du 20e siècle.

“Nous explorerons le fonctionnement du partenariat entre chaque créateur et client, et révélerons le processus derrière la création d’un certain nombre des commandes de couture les plus importantes de l’histoire royale.”