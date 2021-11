‘La robe de Meghan Markle à l’Intrepid Museum fait frénétiquer les fans – ‘Absolument renversant’ | Royale | Nouvelles

Le prince Harry était l’invité d’honneur du gala Salute to Freedom mercredi soir, organisé à l’Intrepid Museum de New York, la veille de la célébration de la Journée des anciens combattants par les États-Unis. Le gala « reconnaît un leadership extraordinaire et honore les braves hommes et femmes qui servent pour la défense de notre nation ».

Le commentateur royal Omid Scobie a tweeté : « Les Sussex arrivent au gala #SaluteToFreedom de @IntrepidMuseum à New York où le prince Harry remet les Intrepid Valor Awards à cinq militaires, anciens combattants et familles de militaires vivant avec des blessures invisibles de guerre.

« Alors que le couple est arrivé, ils ont rencontré certains des destinataires. »

Le tweet a poursuivi: «Pour ceux qui le demandent, le soutien du gala aide l’association à but non lucratif @IntrepidMuseum à offrir des expériences éducatives à plus de 50 000 étudiants chaque année et à proposer des programmes pour aider les anciens combattants à réintégrer la vie civile, à établir des liens et une communauté et à traiter la santé mentale. «

Meghan portait une robe rouge audacieuse de Carolina Herrera avec des talons coordonnés de Giuseppe Zanotti et le duc et la duchesse de Sussex portaient un coquelicot rouge.

Les gens ont répondu en ligne à l’arrivée royale.

HarryMeghanTrueForces4Change a tweeté : « Maintenant, c’est une robe tendance. Une vision en rouge. Absolument magnifique! »

Julienne Boua a tweeté : « D’accord, c’est ce que j’appelle le respect des couples de pouvoir. »

Connie a tweeté : « J’adore le choix vestimentaire de Meghan. »

LIRE LA SUITE: Meghan Markle s’excuse auprès de la Cour d’appel pour l’aide au briefing

La célébration du dévouement du personnel militaire intervient alors que la famille royale se prépare à marquer le jour du Souvenir jeudi et le dimanche du Souvenir ce week-end.

La grand-mère de Harry, la reine, « a toujours l’intention » de diriger les hommages de la famille royale au cénotaphe de Whitehall le jour du Souvenir dimanche, malgré les récentes annulations de ses engagements royaux.