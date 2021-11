Le tournage de la série Netflix primée The Crown est enfin en cours après des retards liés à COVID et les quelques regards en coulisse qui fuient de la promesse établie que la saison 5 sera la meilleure à ce jour. La saison à venir couvrirait 1990 jusqu’à la mort tragique de la princesse Diana en 1997, et de nouveaux acteurs ont été choisis pour s’adapter à la progression du temps dans la série. Emma Corrin et Josh O’Connor ont interprété Diana et le prince Charles la saison précédente, et Elizabeth Debicki et Dominic West reprendront les rôles à l’avenir.

L’un des moments les plus emblématiques de la vie de Diana a été lorsqu’elle a porté la robe noire Christina Stambolian à la soirée Vanity Fair de 1994. Elle a été surnommée la « robe de vengeance » parce qu’elle l’a portée immédiatement après la confession de Charles dans un révélateur au New York Times qu’il n’avait pas toujours été « fidèle et honorable » envers sa femme. La Couronne est sur le point de représenter cet événement, et des photos de Debicki en costume ont fait exploser Internet.

pic.twitter.com/J2teYqOURu – mediafilm (@cravemedia_) 5 novembre 2021

Les fans fondent

Netflix a fait l’annonce du casting à propos de Debicki en août 2020. « L’esprit de la princesse Diana, ses paroles et ses actions vivent dans le cœur de tant de personnes. C’est mon véritable privilège et honneur de rejoindre cette série magistrale, qui m’a rendu absolument accro. premier épisode », a déclaré l’actrice dans un communiqué. De la seule réaction des fans, il est assez clair qu’ils ont réussi. « ELIZABETH DEBICKI PORTANT LA ROBE REVENGE IM EFFONDREMENT », a tweeté un autre fan enthousiaste.

Elizabeth Debicki est née pour jouer à la princesse Diana pic.twitter.com/WjoD9m9buF – FILM CRAVE (@fiImcrave) 5 novembre 2021

Excitation pour la saison 5

« Désolé, je suis en retard au travail, je regardais cette photo d’Elizabeth Debicki en princesse Di et je suis entré dans un état de fugue pendant 18 heures », a tweeté un autre fan. » CHAQUE SPECTACLE PLEURE EN CE MOMENT POUR 2023 EMMYS PARCE QUE ELIZABETH DEBICKI ET LA COURONNE BALAYENT « , a écrit un autre utilisateur de Twitter.

important de se rappeler en ces temps difficiles qu’Elizabeth Debicki mesure 6’3″ https://t.co/gfcYKSPVnV – zoë Owen (@zoenone0none) 5 novembre 2021

Une nouvelle invasion britannique

« BABE RÉVEILLE DE NOUVELLES PHOTOS D’ELIZABETH DEBICKI DANS LA ROBE DE REVENGE DE DIANAS JUSTE DÉPOSÉE », a tweeté un autre fan.

Je me prépare à regarder la nouvelle saison de The Crown après avoir vu les nouvelles photos d’Elizabeth Debicki en robe de revanche pic.twitter.com/s71ri3kw1o – Myra (@SussexPrincess) 6 novembre 2021

