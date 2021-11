La « robe de vengeance » emblématique de la princesse Diana figurera dans The Crown

Elizabeth Debicki a cloué la « robe de vengeance » de la princesse Diana alors qu’elle tournait pour The Crown (Photo : Splash/Rex)

La « robe de vengeance » de la princesse Diana est l’un de ses looks les plus reconnaissables et le moment devrait être recréé dans The Crown.

L’actrice Elizabeth Debicki, 31 ans, a été vue portant une réplique de la robe de cocktail en velours noir à épaules dénudées alors controversée que Diana portait en 1994.

L’actrice a assorti le LBD de la princesse, des collants noirs transparents et des escarpins ainsi que le saisissant collier de perles à plusieurs rangs avec une grosse gemme au centre alors qu’elle tournait des scènes pour la série à venir.

Diana avait fait la une des journaux lorsqu’elle portait le duvet d’origine, enfreignant le protocole royal, après que son mari, le prince Charles, eut admis avoir été infidèle.

Surnommée la «robe de vengeance» car elle montrait à Charles exactement ce qui lui manquait, elle est rapidement entrée dans l’histoire de la mode après son apparition au dîner Vanity Fair de 1994 à la Serpentine Gallery de Londres.

La robe de cocktail en crêpe de soie Christina Stambolian à 900 £ avec ceinture latérale avait haussé les sourcils pour être plus étriquée que le protocole royal ne le permet habituellement.

Elizabeth Debicki ressemblait au portrait craché de la princesse Diana (Photo: SplashNews.com)



Tout était parfaitement assorti, jusque dans les accessoires (Photo : SplashNews.com)



Elizabeth a repris le rôle d’Emma Corrin pour jouer une ancienne version de Diana (Photo: SplashNews.com)

Diana avait en fait acheté la robe trois ans plus tôt que l’événement mais avait reporté la porter car elle était trop « audacieuse ».

Elle a chronométré les débuts de la robe à la perfection car son événement avait lieu le soir même de la diffusion d’un documentaire télévisé, montrant le prince Charles avouant à Jonathan Dimbleby qu’il avait une liaison avec Camilla Parker Bowles, qu’il a épousée plusieurs années plus tard.

Le collier avec lequel elle l’a associé était également composé d’une broche en saphir et diamants que la reine mère avait offerte à Diana pour son mariage avec le prince Charles.

La « robe de vengeance » de la princesse Diana est l’un de ses looks les plus emblématiques (Photo : REX/Shutterstock)

Elizabeth a remplacé Emma Corrin, 25 ans, en tant que Diana dans la dernière série de The Crown alors que l’histoire avance dans le temps.

Elle n’est qu’une des nombreuses stars qui ont été refondues pour des acteurs plus âgés pour la saison cinq, Imelda Staunton succédant à Olivia Colman en tant que reine Elizabeth II.

Plus : La Couronne



D’autres acteurs rejoignant le casting en tant que versions plus anciennes des membres de la famille royale incluent Dominic West en tant que prince Charles et Lesley Manville en tant que princesse Margaret.

La Couronne est disponible sur Netflix.

