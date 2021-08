La robe noire de Jennifer Lopez montre sa silhouette exquise | .

La chanteuse, femme d’affaires et actrice Jennifer Lopez est apparue sur une photo incroyable où elle portait une robe noire avec des coupes qui révèlent ses charmes.

Cette conception est assez frappante non seulement pour le fait d’être serré et équipé à sa silhouette mais parce que grâce aux petites coupures qu’il a, il laisse un peu de peau.

Si vous faites attention à son design, c’est quelque chose de symétrique avec plusieurs petits triangles et des angles différents, c’est quelque chose de vraiment avant-gardiste.

Jennifer Lopez J’utilise cette pièce pour le tapis rouge des Billboard Music Awards, bien sûr cette image comme dans beaucoup d’autres est apparue partout sur Internet, du fait d’être une célébrité complète et les stars les plus populaires du milieu.

Il ne serait pas surprenant que les vêtements que vous portez lors de vos apparitions, que ce soit lors des cérémonies de remise des prix de la musique ou du cinéma, deviennent immédiatement une tendance, ceci parce que JLo il a tendance à créer une tendance immédiatement.

Quelque chose que nous avons sans aucun doute vu à plus d’une occasion, c’est que l’interprète de “L’amour ne coûte rien« Il crée une tendance à chaque événement auquel il participe, vous ne le saviez sûrement pas, mais son glamour a également décidé de le traduire en une ligne de vêtements que vous pouvez trouver à la vente dans certains grands magasins.

JLo fans est le nom du compte qui a partagé cette photo qui, comme sa robe verte versace, a attiré l’attention dès son apparition devant la caméra.

Parce que sa robe noire est assez révélatrice, ce ne serait pas une surprise si JLo porte des intérieurs couleur peau ou ne porte tout simplement rien, elle ne porte sûrement rien en haut, c’est quelque chose d’un peu évident en raison d’être très serré de cette partie il n’y aurait pas besoin de porter quelque chose pour couvrir ses parties.

Comme accessoires, elle porte un sac à main et aussi des bagues pour décorer ses mains en plus de quelques boucles d’oreilles tout en noir, pour que son vêtement soit le protagoniste de son image, elle a décidé de porter ses cheveux rassemblés en une haute queue de cheval en plus de sa belle sourire blanc.

La photo a été publiée dans ledit compte le 22 octobre 2020 et bien qu’elle ait peu de likes, le simple fait de voir la beauté de cette femme est plus que satisfaisant pour les internautes.

En plus de cela, il y a des milliers de photos de la femme d’affaires et interprète de “Sur le plancher« Autour d’Internet beaucoup d’entre eux les partagent sur ses réseaux sociaux, ils sont en fait les plus abondants aujourd’hui, en plus de leurs apparitions dans des magazines et publicités importants.

Jennifer a probablement partagé cette photo sur son propre compte Instagram et elle existe parmi les 3 129 publications qu’elle a à ce jour.

Le chanteur d’origine portoricaine est l’une des célébrités qui ne se démodent pas même avec le passage des années et le lancement de nouvelles stars, qui, bien qu’elles commencent à avoir beaucoup de succès en quelques années, quittent le montrer pour diverses raisons.

Ce n’est pas une chose facile d’avoir des carrières musicales ou d’acteur de plus de 30 ans comme celles de Jennifer Lopez, Ricky Martin, Chayanne et d’autres personnalités au milieu, par hasard ils ont l’île de Porto Rico en commun.

Devenue une icône de la musique et de la mode, Jennifer Lopez continuera à conquérir plus de gens, à la fois ceux qui la connaissaient déjà et les nouvelles générations et ils seront sûrement ravis d’elle et de tout ce qu’elle a réussi à faire au fil du temps, de toutes leurs collaborations également. .