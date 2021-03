La robe portefeuille Ecowish reçoit les compliments des acheteurs à gauche et à droite

Us Weekly a des partenariats d’affiliation afin que nous puissions recevoir une compensation pour certains liens vers des produits et services.

Il existe d’innombrables types de robes, mais les robes portefeuille sont un incontournable du style pour tant de Nous! Non seulement ils sont incroyablement confortables, mais ils sont aussi flatteurs qu’aucun autre vêtement ne peut imiter. Ils sont également toujours à la mode et auront l’air impeccables quelle que soit la saison.

Si vous êtes à la recherche d’une robe portefeuille classique à porter au printemps et en été, découvrez cette option à partir de ECOWISH. Nous sommes obsédés par chaque élément de cette robe, et les acheteurs disent qu’elle leur fait des compliments chaque fois qu’ils la portent!

Obtenir le Robe Maxi Bohemian Wrap V Neck à manches courtes pour femmes ECOWISH pour des prix à partir de seulement 20 $, disponible sur Amazon! Veuillez noter que les prix sont exacts à la date de publication, le 15 mars 2021, mais sont sujets à changement.

Les robes portefeuille peuvent prendre différentes formes et silhouettes, mais celle-ci reste fidèle à son style traditionnel. Sa longueur maxi ultra-longue coule sans effort, et les détails de bordure à volants le long de l’ourlet font une déclaration frappante. La robe a une cravate autour de la taille qui peut être cintrée en conséquence, et coiffée d’un nœud ou d’un nœud lâche standard. Glamour!

Le motif à pois est une autre touche amusante que les critiques adorent. C’est un imprimé intemporel qui est un favori des fans pendant les mois les plus chauds. Lorsque vous voulez vous sentir habillé ou chic sans effort, une robe imprimée est la voie à suivre. Pensez simplement à l’élégance (mais toujours décontractée) de cette robe sur un barbecue ou une suspension sur le toit!

Si vous n’êtes pas fan des pois, vous pouvez également marquer cette robe dans une variété d’imprimés floraux. Il existe de nombreuses options disponibles – bonne chance pour n’en choisir qu’une. Portez cette robe avec n’importe quel type de chaussures, des baskets blanches fraîches aux sandales à lanières. Enfilez une veste légère par-dessus et vous obtiendrez instantanément une tenue printanière par excellence dans laquelle vous vous sentirez tellement en confiance. Préparez-vous à ce que les compliments sans fin commencent à affluer!

