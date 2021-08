La robe rose de Jennifer Lopez la fait ressembler à un ange ! | PA

Encore une fois la belle chanteur, actrice et célébrité des réseaux sociaux Jennifer Lopez est apparue à nouveau vêtue d’une longue robe sexy en rose, certaines parties ont immédiatement attiré l’attention grâce à son design.

À de nombreuses reprises, nous avons vu la beauté de cette femme porter des vêtements impressionnants et en particulier de grandes maisons de couture.

On peut dire sans se tromper que depuis qu’elle a commencé sa carrière en 1986 à ce jour elle a essayé de ne pas répéter ses vêtements, en termes de cérémonies de remise de prix ou de lieux publics, c’est aussi quelque chose qui la caractérise car elle est aussi connue sous le nom de “La diva du Bronx“.

Comme son surnom l’indique Jennifer Lopez C’est une diva complète, on la voit toujours ressembler à la star qu’elle est alors elle en profite.

À lire aussi : Ils ne quitteront pas la scène, BTS rêve de remporter un Grammy

Cette nouvelle publication aussi adorable que glamour a été partagée sur Instagram, dans un compte fan de l’interprète de “Sur le plancher“L’événement où il apparaît est une livraison des Grammys, à cette occasion je portais une belle robe qui pourrait être faite d’un tissu de style mousseline sur le cou et le reste ressemble à un tissu appelé” peau de pêche “.

Cette robe longue et frappante n’a pas de manches, son col est haut avec un détail sur le côté, et ouverte sur le devant avec un léger drapé, elle a une coupe à la taille avec une légère ceinture du même tissu et encore une fois nous en avons vu une autre drapé très léger. , donc à partir de là, nous trouvons une jupe de ligne “A”, ayant un autre détail frappant qui laisse apparaître une de ses jambes.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO.

Un autre détail qui apparaît dans sa robe est qu’elle a une queue légèrement longue en plus de porter un bracelet fermé et des baskets transparentes, uniquement dans le talon qui est assez haut car elle a l’habitude de les habituer, on retrouve que dans son talon une partie en beige couleur.

Cela peut vous intéresser : Avec Mia Khalifa et Bella Poarch, Noelia s’entraîne en salle !

Parce que le robe rose C’était plus que glamour, la chanteuse et femme d’affaires n’avait pas besoin de porter autant d’accessoires, elle n’était accompagnée que d’une bague et d’un bracelet léger, ainsi que d’un petit sac à main.

Cette tenue a été utilisée lors de la cérémonie des Grammys 2017 de la 59ème cérémonie de remise des prix, cela fait partie de la collection printemps – été 2017, la maison de couture britannique en charge de concevoir sa robe était Ralph & Russo, qui a été fondée en 2007.

A lire aussi : Avec un jeu de réseaux, Lana Rhoades vole les soupirs

Certains médias importants ont déclaré qu’apparemment, le mannequin et la femme d’affaires avaient mûri en décidant de porter ce vêtement plus ample et non serré comme nous avons l’habitude de le voir lors d’apparitions publiques.

A plusieurs reprises et précisément aux Grammy Awards, nous avons vu la chanteuse coquette porter des vêtements de créateurs importants, pas tout le temps ses robes ont été serrées ou des robes trop révélatrices comme la robe verte Versace en 2000, même qui a influencé pour que Google crée le célèbre moteur de recherche.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Jennifer Lopez est sans aucun doute une star et influenceuse célèbre non seulement sur les réseaux sociaux mais dans divers aspects de sa carrière en tant que célèbre moteur de recherche, elle possède également un record Guinness et sa musique continue d’être l’une des plus écoutées depuis 35 ans.

La petite amie actuelle de Ben affleck et aussi l’ex-femme de Marc Anthony Il ne se démode pas, au contraire, au fil du temps, il devient non seulement mieux connu mais aussi réussi dans tous les aspects et domaines dans lesquels il se développe.