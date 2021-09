La robe sur le thème de Russell Wilson de Ciara et les tenues du gala du Met d’autres athlètes

Le Met Gala est là et vous savez ce que cela signifie : c’est l’heure de la mode !

Chaque année, le Met Gala est organisé en tant que collecte de fonds pour le Costume Institute du Metropolitan Museum of Art à New York. Familièrement, cependant, beaucoup d’entre nous, les citoyens normaux, le savent comme le jour où des personnes super célèbres montrent leur mode pour nous faire l’éloge et la critique.

Et il n’y a pas que des célébrités à cet événement non plus, des athlètes de partout sont invités au Met Gala pour participer et se pavaner à la vue de tous. Le thème de cette année — En Amérique : un lexique de la mode — a inspiré de nombreux looks incroyables de célébrités et d’athlètes.

Plus particulièrement pour les fans de sport, Ciara portait une robe inspirée du football en l’honneur de son mari Russell Wilson… avec une jolie pochette de football ! Voici toutes les meilleures tenues des athlètes du Met Gala 2021.