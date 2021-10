‘La Roca’ Sánchez maintient Santa Fe en vie avec son premier but en Colombie

10/12/2021 à 05:40 CEST

. / Bogotá

Un but du vétéran Carlos ‘The Rock’ Sánchez reste en vie dans la ligue colombienne Independiente Santa Fe, qui a battu les Patriotas 0-1 lundi le treizième jour du Tournoi Clausura, dirigé par l’Atlético Nacional. L’international colombien, arrivé cette année de Watford et qui joue pour la première fois en championnat dans son pays, a réussi à inscrire son premier but avec l’équipe de la capitale à la 18e minute d’une frappe à mi-distance, impossible pour Carlos Mosquera de s’arrêter. Ainsi, les citoyens de Bogota ont remporté la victoire dans un duel dans lequel, après le but, ils ont reculé, ont bien défendu l’avantage et ont même eu la possibilité de marquer plus de fois. Avec ce résultat, ceux menés par Grigory Méndez se hissent à la 12e place avec 17 points, un de moins qu’América de Cali, qui est aujourd’hui à la dernière des huit places des home runs en demi-finale, tandis que Patriotas stagnait à l’avant-dernière place avec 8 points. .

Au cours de ce voyage, le Junior de Barranquilla Avoir un Match nul 1-1 lors de sa visite à l’Atlético Bucaramanga, qu’il a commencé à battre avec un score du Vénézuélien Luis ‘Cariaco’ González mais qu’il a égalisé à la dernière minute avec un tir à longue distance du défenseur central Carlos Henao.

L’Atlético Nacional reste leader

Les L’Atlético Nacional bat l’Atlético Huila 1-4, qui est dernier, et s’est consolidé en tant que leader du championnat, en plus de ratifier son classement aux demi-finales à domicile du Tournoi Clausura. Les objectifs du groupe « Verdolaga » étaient l’œuvre de Baldomero Perlaza ; Alex Castro ; Jefferson Duque, d’un penalty, et Jarlan Barrera, chassant un rebond d’un coup franc de Dorlan Pabón qui s’est écrasé horizontalement. Huila, quant à lui, a provisoirement égalisé le match à la fin de la phase initiale avec un penalty d’Harold Rivera. Le match, dans lequel l’Atlético Nacional était de loin supérieur à son rival, s’est terminé à la 79e minute en raison de l’invasion du terrain par les supporters locaux, qui n’est finalement pas passé à plus grand. Avec ce résultat, l’équipe de Medellín a atteint 32 points, tandis que les ‘Opitas’ ont misé à sept et sont sur le point de descendre.

L’Amérique fait match nul à Bogotá

Les Cali AmériquePressé de points, il en a obtenu un lors de sa visite à Millionnaires, qui est deuxième, dans un duel très serré qui a été marqué par la polémique et dans lequel le gardien Diego Novoa a sauvé le buteur Fernando Uribe d’un penalty, du groupe capital. Cependant, avec ce résultat, ceux dirigés par Juan Carlos Osorio ont réussi à se placer, provisoirement, à la huitième place du classement avec 18 points, en attendant ce que font des équipes comme Deportivo Pereira, Deportes Quindío et Atlético Bucaramanga derrière.

Teo sauve Cali

Quelque chose du vétéran Téo Gutierrez à la 79e minute ce samedi, il a sauvé un point pour le Deportivo Cali, qui a fait match nul 2-2 à domicile contre La Equidad. L’équipe « Azucarero », dirigée par le Vénézuélien Rafael Dudamel, a dominé la première mi-temps et a ouvert le score à la 27e minute lorsque l’ailier Jhon Vásquez a envoyé un centre et le défenseur José Caldera a devancé son rival et avec une touche a envoyé le ballon au fond de la rapporter. En seconde période, les capitalistes ont réagi et ont réussi à égaliser avec un penalty, provoqué par une faute de Jorge Marsiglia sur Jhon García, mais le gardien uruguayen Guillermo de Amores a arrêté la vente aux enchères de son compatriote Pablo Lima en 56. Cependant, seulement quatre minutes plus tard, l’égalité est venue avec un tir très fort de Joan Castro et en 63, après que Caldera ait renversé le talentueux Kevin Salazar dans la surface, l’Uruguayen Lima a donné l’avantage à son équipe et a réclamé. Le match, au rythme intense, a ensuite mis en vedette le milieu de terrain Bleiner Agrón, qui a été expulsé en 68 pour un double avertissement, et c’est là qu’est apparu Teo, qui a profité d’une passe du côté Juan Camilo Angulo pour marquer la finale 2-2 en le 79.