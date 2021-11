La «Rocket League» obtient une BMW à temps pour les régionales de l’UE RLCS

Psyonix s’associe à BMW pour le prochain circuit européen des Rocket League Championship Series (RLCS). Oh, et la BMW M240i sera disponible via la boutique d’objets en jeu le 4 novembre !

Pour seulement 9,99 $ US de crédits dans Rocket League, vous pourrez vous procurer la BMW M240i. Cette offre est valable du 4 au 10 novembre pour toute personne désireuse de dire qu’elle a acheté une toute nouvelle BMW pour moins que le prix du déjeuner un jour donné. Il est également livré avec des ajouts soignés comme les décalcomanies Thundernight Metallic et United In Rivalry, ainsi que des bannières de joueur BMW et le chapeau bavarois.

Jetez un œil à ce à quoi ressemble la BMW M240i dans Rocket League par vous-même ci-dessous.

L’ingénierie allemande arrive dans la Rocket League ! ?? La @BMW M240i personnalisable entre en jeu le 4 novembre. En savoir plus : https://t.co/d8xCiHMSyJ pic.twitter.com/liw7MZn4dy – Rocket League (@RocketLeague) 2 novembre 2021

Pour célébrer l’arrivée du M240i, Rocket League organise le tournoi BMW Freestyle le 4 novembre à 10 h 00 HAP (17 h 00 UTC). Dans cet événement sur invitation uniquement, 16 des meilleurs joueurs s’affrontent dans une tranche à élimination directe avec un prize pool de plus de 25 000 USD. Cela se produira sur la chaîne Twitch de Rocket League ici.

Psyonix a également récemment accueilli la Haunted Hallows Cup dans le cadre de la saison RLCS en cours. L’esport de la Rocket League est donc en train de décoller ces derniers temps !

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

