La Roja, en suspens par le PCR ce matin

06/07/2021

Le à 13:09 CEST

L’équipe espagnole attend de connaître les résultats des tests PCR qui ont été effectués sur tous les joueurs et membres du staff technique ce matin. Le positif de Sergio Busquets dimanche soir a déclenché toutes les alarmes à Las Rozas.

Les résultats des tests seront connus ce soir et les conséquences pour l’équipe espagnole lors de l’Euro en dépendront.. Depuis Las Rozas, ils attendent prudemment les résultats et n’oseront prendre aucune décision sans eux.

Busquets et la RFEF espèrent que le milieu de terrain sera testé négatif avant le week-end et, après avoir purgé la quarantaine de dix jours, il pourra retourner à la concentration rouge.. Dans ce cas, ‘Busi’ raterait le premier match contre la Suède le lundi 14 juin à Séville, mais serait disponible pour le 19, également à Séville, contre la Pologne.

Dans le cas où il n’y aurait plus de points positifs et que celui du capitaine de l’équipe nationale n’est qu’un cas isolé, les joueurs suivront la même routine pendant les quatre ou cinq prochains jours. Luis Enrique, dans le meilleur des cas, pourrait retravailler avec le groupe entre vendredi et samedi. Il est important de noter que l’équipe se rend à Séville ce dimanche pour préparer le match de lundi.