La Roja est restée à un but de marquer l’histoire

23/06/2021 à 21:38 CEST

L’équipe espagnole était à un but d’entrer dans l’histoire et de signer la plus grande victoire d’un championnat d’Europe. Le 0-5 contre la Slovaquie signifie aussi la plus large victoire des Rouges dans une phase finale de la compétition, améliorant les deux 4-0 qu’il a réalisé en 2012 avec Vicente del Bosque comme entraîneur contre l’Irlande et l’Italie dans l’Eurocup qui s’est jouée en Pologne et en Ukraine.

La finale 5-0 est la victoire la plus large de cette édition du tournoi, même si elle ne lui a pas permis d’améliorer les précédents records de score dans un championnat d’Europe. La plus grande victoire est toujours entre les mains des Pays-Bas, en 2000, ils ont battu l’équipe yougoslave 6-1 en quarts de finale.

Ça oui, l’équipe espagnole s’est classée deuxième sur le podium, égalant trois autres 5-0 qui ont été enregistrés dans les éditions précédentes. En 1984, l’équipe de France a battu la Belgique par ce résultat, l’équipe danoise a fait de même avec la Yougoslavie dans ce même tournoi, et vingt ans plus tard, la Suède a également battu la Bulgarie 5-0.

VICTORIA CONVINCENTE

La victoire contre la Slovaquie a permis à l’équipe espagnole leur présence dans la prochaine phase de l’Eurocup sera assurée, où ils affronteront la Croatie, deuxième de leur groupe, la dernière victoire fulgurante de la Suède sur la Pologne les empêchant de terminer la phase de groupes à la première place. Dans tous les cas, l’équipe espagnole avait besoin d’une victoire convaincante comme celle remportée hier pour mettre fin aux doutes.