16/11/2021 à 06h30 CET

Deux victoires sans éclat mais avec habileté et sérieux ont conduit l’équipe espagnole à la Coupe du monde alors que leur participation avait été des plus compliquées.

Lorsque le groupe a été tiré au sort, a priori l’Espagne a dû le jouer avec la Suède, et elle l’a été. Les de Luis Enrique Ils ont rencontré les prévisions et le Rouge sera au Qatar dans un an et cinq jours.