La Roja se rend au Japon

13/07/2021

Le à 11h30 CEST

L’équipe de football espagnole qui cherchera la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 s’est rendue ce mardi matin dans la ville japonaise de Kobe pour commencer la concentration de l’équipe pour les jeux, après ce lundi, jour prévu du départ, il n’a pas pu le faire à cause d’un problème mécanique de dernière minute dans l’avion.

La compagnie exploitant le vol a expliqué que pour des raisons de sécurité il valait mieux reporter le voyage à ce mardi pour pouvoir changer d’avion, a expliqué la Fédération royale espagnole de football (RFEF) dans un communiqué.

Après avoir fait escale à Tachkent, la capitale de l’Ouzbékistan, l’Espagne doit atterrir à l’aéroport du Kansai, construit sur une île artificielle, à 02h00 CET (10h00 heure locale) mercredi matin.

Avec la concentration de 22 joueurs qui représenteront l’Espagne dans la compétition estivale, les six membres de l’absolu qui étaient à Wembley et tout au long de l’Eurocup avec Luis Enrique ont voyagé, et qui renouvelleront représenter La Roja avec Luis de la Fuente au Japon : Unai Simón, Mikel Oyarzabal, Eric Garcia, Dani Olmo, Pedri et Pau Torres.

“Nous allons à Kobe !! L’équipe espagnole de football se rend au Japon pour disputer un championnat très très spécial !!”, a écrit le compte officiel de La Roja sur les réseaux sociaux.

“Nous sommes tous ensemble maintenant !!”Il a ajouté en réaction aux derniers ajouts, les internationaux qui ont joué l’Euro 2020, qui ont rejoint la concentration de l’équipe à Benidorm il y a quelques jours.

En l’absence des 6 membres de l’absolu, l’équipe des moins de 21 ans entraînée par Luís de la Fuente a effectué une « étape » de concentration avant le tournoi de 13 jours à Benidorm qui se poursuivra au Japon avant les débuts dans le tournoi.

Le premier test avant le début officiel aura lieu le samedi 17 juillet à 12h00 avec un match amical contre le Japon. Le premier match officiel de la Roja aux Jeux Olympiques aura lieu le 22 juillet contre l’Egypte, lors du premier match de la phase de groupes.