La Roja s’entraîne à Las Rozas avec pour objectif de vaincre la Pologne

18/06/2021

Act à 10:56 CEST

L’équipe espagnole de football s’est entraînée ce vendredi matin à la Ciudad Deportiva de Las Rozas à Madrid dans le dernière séance avant le deuxième affrontement des Rouges en Eurocopa 2020 en phase de poules, contre la Pologne ce samedi à 21h00 au stade La Cartuja de Séville.

L’équipe de Luis Enrique a commencé par quelques exercices d’activation et de mobilité articulaire, pour former plus tard un énorme rondo au centre du terrain parmi toute l’équipe et avec trois défenseurs au centre.

Beaucoup de bonnes ondes et de sourires parmi la délégation espagnole, qui prend le match avec bonne humeur et avec l’espoir de récupérer le nez de buteur perdu lors des derniers matchs. En face, une Pologne avec le maximum exposant dans sa pointe d’attaque avec l’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, qui viendra d’avoir dû parcourir plus de 10 000 kilomètres pour disputer trois matchs.

La grande nouvelle de ce vendredi est la “nouvelle” incorporation de Luis Enrique pour ce match. Il s’agit de Sergio Busquets, qui s’est révélée négative dans un nouveau test PCR et est incorporée dès cet après-midi à la concentration rouge. L’international catalan n’a pas participé à la séance préparatoire avec l’équipe ce matin, mais rejoindront l’équipe nationale pour leur voyage à Séville avant le match à La Cartuja, cet après-midi.

Le président de la RFEF était présent à la séance, Luis rubiales, ce qui a encouragé les joueurs qui représentent l’Espagne dans le tournoi international.

Pour le match, Luis Enrique maintiendra son plan initial avec l’équipe et s’en tiendra au même scénario face à ceux de Paulo Sousa. Son second, Víctor Sánchez, a assisté à SPORT lors du match précédent et a déclaré que “nous devrons profiter de nos moments contre l’Espagne” pour gagner.