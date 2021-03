La Rojita affronte le duel contre l’Italie en finale

27/03/2021 à 08h00 CET

Comme une finale. C’est ainsi que La Rojita fait face à la confrontation contre l’Italie, la plus difficile de la phase de groupes et avec des comptes en suspens pour la défaite au Championnat d’Europe 2019, bien que l’Espagne ait fini par soulever le trophée et cherche maintenant à être la première compétition à remporter deux titres en une rangée. Ceux de Luis de la Fuente sont en route. Ils ont battu la Slovénie 0-3 dès le premier jour et se qualifieront pour la phase finale s’ils battent l’équipe alpine, qui n’a pas pu passer le nul contre la République tchèque (1-1). Ils seraient même premiers du groupe de manière mathématique si en même temps, les hôtes battaient les Tchèques.

Changements sans les Catalans

De la Fuente a annoncé des changements, mais il ne semble pas très probable que les deux Catalans, Òscar Mingueza et Riqui Puig, soient de la partie. Les deux ont manqué de minutes lors de la première contre les Slovènes. Brahim, le grand doute de La Rojita en raison d’un problème de pied, pourrait avancer sa position au faux ‘9’. Pozo vise à entrer par Pipa sur le côté droit et Celtina Fran Beltrán, au cœur.

En équipe nationale italienne, deux victimes clés, celles de Tonalli et Marchizza, toutes deux expulsées lors de ces débuts mouvementés. Le grand danger est au-dessus, avec le duo formé par Patrick Cutrone, débarqué sur ce marché d’hiver à Valence, et Scamacca, huit buts en 22 matchs avec Gênes.

De la Fuente: « Nous sommes très motivés »

L’Italie n’est jamais n’importe quel rival et Luis de la Fuente a admis que «notre motivation est extraordinaire, nous affrontons le match en finale et nous voulons terminer le classement».

L’entraîneur espagnol prévoit «un jeu équilibré, les détails peuvent déséquilibrer l’équilibre. J’ai dit aux joueurs que cela pourrait être l’affiche d’une finale de Coupe d’Europe. L’Italie est l’adversaire le plus fort que nous ayons affronté lors des dix ou onze derniers matchs & rdquor;, a-t-il souligné.

Programmations

Espagne: Álvaro Fernández; Eh bien, Guillamón, Jorge Cuenca, Miranda; Zubimendi, Gonzalo Villar, Fran Beltrán; Puado, Brahim et Cucurella.

Italie: Carnesecchi; Zappa, Del Prato, Gabbia, Lovato, Sala; Rovella, Frattesi, Maggiore; Scamacca et Cutrone.

Arbitre: Ham Osmer (Allemagne).

Stade: Ljudki Vrt de Maribor (Slovénie). 2 heures (quatre).