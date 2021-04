La Rojita affrontera la Croatie en quarts de finale du Championnat d’Europe U21

31/03/2021 à 20:35 CEST

L’équipe espagnole des moins de 21 ans, qui a certifié sa qualification pour les quarts de finale ce mardi en tant que première du groupe B, affrontera la Croatie, deuxième du groupe D, en quarts de finale des moins de 21 ans d’Europe le 31 mai à Maribor (Slovénie).

Un rival qui avant le début du tournoi ne figurait pas parmi les favoris pour aller à la ronde, notamment parce qu’il partageait le groupe avec le Portugal – classé premier – et l’Angleterre. Contre cela, ils ont perdu lors de la dernière journée (1-2), mais ont réussi à passer à la deuxième phase grâce à la différence de buts pour le but inscrit par Domagoj Bradaric à m.92

A) Oui, L’Espagne des moins de 21 ans affrontera la Croatie et, s’ils gagnent et se qualifient pour les demi-finales, ils le feront avec le vainqueur du duel entre le Portugal – la seule équipe avec le Danemark à avoir remporté trois victoires – et l’Italie., qu’ils ont déjà affrontés en phase de groupes avec un 0-0 qui a suscité la controverse sur le jeu difficile de l’équipe transalpine et l’expulsion d’Óscar Mingueza pour une attaque présumée sur Rovella qui, à la vue des images, n’a pas eu lieu.

De l’autre côté de la table, qui se jouera en Hongrie, les Pays-Bas affronteront la France et le Danemark affrontera l’Allemagne.