La Rolls-Royce emblématique de la princesse Margaret devrait se vendre jusqu’à 55 000 £ aux enchères | Royal | Nouvelles

Il s’agit de la dernière vente aux enchères de souvenirs royaux et devrait se vendre jusqu’à 55 000 £. Margaret’s 1980 Silver Wraith II est vendue avec H&H Classics à l’IWM Duxford dans le Cambridgeshire le 26 mai.

Alors que Margaret possédait la Rolls-Royce limitée, elle aurait porté la reine, Diana Spencer avant d’épouser le prince Charles et l’ancien président américain Ronald Reagan et la première dame Nancy.

Le véhicule a 48000 miles au compteur, son dernier voyage officiel conduisant les membres de la famille aux funérailles de Margaret en 2002.

Seulement 2135 Silver Wraith II ont été fabriqués entre 1977 et 1980.

La voiture a été adaptée aux spécifications personnelles de Margaret, et elle a été en sa possession pendant 22 ans.

Une collection de lettres de la princesse Diana a été mise aux enchères le mois dernier, totalisant 82 000 £ sur trois jours.

Les 36 «lettres privées spirituelles et intelligentes», dont la plupart ont été composées entre 1990 et 1997 et adressées à l’ami proche de Diana, Roger Bramble, ont été déterrées dans une «armoire dans une ferme de campagne» après avoir passé 23 ans dans la clandestinité.

Roger, un ami de longue date de Diana, a remis les lettres à un parent plus jeune après la mort de la princesse en 1997.

Ce membre de la famille anonyme les a ensuite transmis à David Lay Auctioneers, pour les vendre au public.

Dans une déclaration, la famille Bramble a expliqué sa décision de partager ses notes privées et a déclaré: «Nous pensons que ces lettres révèlent que l’écrivain est un être humain affectueux, cultivé et charmant et que leur publication plus large ne peut que faire honneur à leur auteur. “

Le vélo «honteux» de Diana, considéré comme «pas digne d’un royal», a également été vendu aux enchères pour le double de son prix initial.

Le Raleigh bleu a été surnommé le vélo «de la honte» parce que la princesse a dit de s’en débarrasser avant d’épouser le prince Charles.

Il a été vendu dans une maison de vente aux enchères à Battle, East Sussex, pour un montant énorme de 44 000 £ – plus du double de l’estimation de 20 000 £.

Le vélo a été vendu pour environ 9000 £ en 2018, ce qui signifie que la vente d’aujourd’hui marque une augmentation de valeur par cinq en seulement trois ans.

Burstow et Hewett, les commissaires-priseurs de Battle, s’attendaient à ce que le vélo se vende entre 15000 £ et 20000 £, en grande partie en raison de la popularité du drame Netflix The Crown.