La Roma ‘accepte un transfert de 34 millions de livres sterling’ pour Tammy Abraham, mais Arsenal et Atalanta tiennent également à l’attaquant de Chelsea en disgrâce

Chelsea a conclu un accord pour vendre Tammy Abraham à l’équipe de Serie A Roma, selon des informations en Italie.

Abraham a été largement lié à une sortie de Stamford Bridge cet été, avec l’arrivée imminente de Romelu Lukaku qui devrait le placer encore plus bas dans la hiérarchie sous Thomas Tuchel.

Abraham devrait quitter Chelsea cet été

Le joueur de 23 ans est lié à un retour dans l’ancien club en prêt Aston Villa, ainsi qu’avec ses rivaux londoniens West Ham et Southampton.

Mais il est affirmé que Chelsea préférerait vendre le jeune attaquant à un club étranger, et Sky Italy rapporte maintenant que les Blues ont accepté une offre de 34 millions de livres sterling de la Roma de Jose Mourinho.

Le rapport ajoute que la décision est désormais entièrement entre les mains d’Abraham quant à savoir s’il souhaite s’installer dans la capitale italienne.

Le leader anglais a terminé la saison dernière en tant que meilleur buteur de Chelsea avec 12 buts – un décompte qui l’a vu à égalité avec Timo Werner malgré avoir joué environ la moitié des matchs de son coéquipier allemand.

Abraham a terminé la saison dernière avec le même nombre de buts que Werner malgré moins de matchs

Ayant été favorisé par Frank Lampard, Abraham a glissé dans la hiérarchie après la nomination de Tuchel en janvier.

Abraham a joué dans les trois matches amicaux de pré-saison de Chelsea avant la nouvelle campagne de Premier League, et devrait s’aligner à nouveau pour les Blues lors de la finale de la Super Coupe de mercredi contre Villarreal.

Mais il y a toutes les chances que ce soit sa dernière apparition sous un maillot des Blues, avec une multitude de clubs poursuivant sa signature.

En plus de la Roma, des rapports affirment qu’Arsenal et l’équipe italienne d’Atalanta s’intéressent également à Abraham.

La signature de Danny Ings pour 30 millions de livres sterling par Villa semble avoir exclu une décision pour leur ancien attaquant en prêt, bien qu’ayant encaissé 100 millions de livres sterling de la vente de Jack Grealish à Man City, les Villans ont encore beaucoup d’argent à dépenser.

West Ham a également été lié à un intérêt, mais il est peu probable que les Hammers rivalisent avec Roma et leur offre de 34 millions de livres sterling.

Perry Groves insiste sur le fait que Tammy Abraham “a encore beaucoup à prouver” et pense qu’un déménagement à West Ham serait formidable pour sa carrière

Southampton serait également dans la course, des rapports récents affirmant qu’ils ont fait une enquête alors qu’ils cherchent à remplacer Ings, mais les Saints veulent signer l’attaquant en prêt alors que Chelsea ne s’intéresse qu’à un accord permanent.

Un transfert à Arsenal semble également peu probable étant donné l’hésitation de Chelsea à vendre à un rival de Premier League.

Alors que les clubs ont une histoire de transactions ces dernières années – y compris Petr Cech, Willian et David Luiz – ils ont tous été des joueurs au crépuscule de leur carrière et que Chelsea a été heureux de laisser partir aux Gunners, et non à un jeune éprouvé. buteur qui est encore à des années de son apogée.

Et même s’il ne correspond peut-être pas aux plans de Tuchel, Chelsea est bien conscient du talent d’Abraham et de son sens du but. Le joueur de 23 ans a marqué où qu’il soit, ainsi qu’un nombre décent de passes décisives.

Tammy Abraham a été un énorme succès en prêt à Aston Villa lors de la campagne 2018/19

Dans le football de club senior, le jeune a un record de 209 apparitions, 90 buts, 24 passes décisives au cours des périodes de prêt à Swansea, Bristol City, Aston Villa et sa carrière à Chelsea.

Sa forme pour Chelsea sous l’ancien patron Lampard a même vu Abraham appelé dans l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate pour leurs éliminatoires de l’Euro 2020, mais au moment où il est venu de nommer l’équipe des Trois Lions pour la finale, il avait vu son temps de jeu limité par Tuchel.

Un déménagement à Rome le verrait se lier avec l’ancien manager de Chelsea, Mourinho, en Italie.

Abraham était dans les rangs de l’académie lors du deuxième passage du Portugais à Stamford Bridge, mais n’a fait ses débuts seniors pour le club qu’après le départ du Special One.

