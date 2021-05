La Roma annonce que le manager Paulo Fonseca quittera le club avant le match nul de Manchester United en Ligue Europa

La Roma a annoncé que l’entraîneur Paulo Fonseca quitterait le club à la fin de la saison – quelques jours à peine avant leur match retour de demi-finale de la Ligue européenne avec Manchester United.

Les géants italiens ont perdu 6-2 contre les Reds Devils lors de leur première rencontre, leur laissant une tâche énorme pour se qualifier pour la finale.

.

Fonseca a connu récemment une carrière difficile en tant que patron de la Roma et partira désormais à la fin de la saison.

S’ils ne renversent pas la situation, le club de la capitale pourrait manquer entièrement la compétition européenne la saison prochaine, alors qu’il se bat avec Sassuolo pour la septième place en Serie A.

Même dans ce cas, ce ne serait que suffisant pour une place dans le tour des barrages de la première Ligue de conférence Europa.

L’ancien patron de Chelsea, Maurizio Sarri, a déjà été associé au remplacement du manager portugais, qui a impressionné au Shakhtar Donetsk avant de prendre le rôle de Roma en 2019.

Sarri a également vu son nom en relation avec le poste de direction vacant à Tottenham Hotpsur.

. ou concédants de licence

Sarri est sans travail depuis qu’il a été limogé en tant que patron de la Juventus après une saison à la tête de l’été dernier

La Roma était troisième de la Serie A jusqu’à la mi-février, mais depuis la Saint-Valentin, elle est bien en dessous de la normale.

Ils sont sans victoire en six matchs dans toutes les compétitions, y compris la défaite 6-2 du match aller contre United, et cette forme a suffi aux chefs de club pour agir.

“Au nom de tout le monde à l’AS Roma, nous tenons à remercier Paulo Fonseca pour son travail acharné et son leadership au cours des deux dernières années”, a déclaré le président du club, Dan Friedkin, dans un communiqué sur le site Web du club.

«Paulo a guidé l’équipe à travers de nombreux défis, y compris la pandémie de Covid et un changement de propriétaire, et l’a fait avec une intégrité désintéressée et un grand caractère.

.

Bruno Fernandes et ses coéquipiers de Manchester United ont époustouflé la Roma après que les Italiens aient subi une série de blessures en première période

nouvelles

Henry derrière la candidature d’Arsenal, d’autres manifestations de Man United, le patron de la Roma quitte le club, l’action du PL

scandaleux

La “ tête effrontée ” de Cantwell contre les Spurs a ennuyé un entraîneur, un autre “ a adoré ”

Raillerie

Lukaku vise à fouiller Ibrahimovic avec une référence au “ roi ” alors que l’Inter célèbre le titre de Serie A

Conseils

Tottenham a dit d’attirer l’ancien patron de Chelsea en tant que prochain manager ou risquer de perdre Kane

outsider

Potter aux Spurs serait comme la nomination de Poch alors que Webster salue le patron de Brighton

prédit

Mbappe doute, Sterling et Aguero sont portés disparus alors que Man City et le PSG font face à une énorme confrontation

«Nous lui souhaitons le meilleur pour ses projets futurs et savons qu’il sera un atout précieux où qu’il aille.»

Tiago Pinto, directeur général du club (football), a ajouté: «Je tiens à remercier Paulo pour tout son travail pour le club au cours des deux dernières saisons.

«Même si les résultats n’ont pas toujours été là sur le terrain, nous savons qu’il a laissé de nombreux éléments positifs qui continueront à aider notre développement – comme les nombreux jeunes joueurs talentueux qu’il a encouragés et améliorés, et nos progrès en Europe. League cette saison.

«Nous construisons un chemin vers le succès à Rome, et Paulo a joué un rôle important à cet égard.»

.

Une défaite 2-0 contre la Sampdoria ce week-end a été la goutte d’eau pour les chefs roms

Pendant ce temps, Fonseca lui-même a ajouté: «Au cours de ces deux dernières années, nous avons connu un certain nombre de hauts et de bas, mais j’ai toujours tout donné pour ce club et cette ville – une ville qui a toujours été si accueillante.

«Je tiens à remercier les fans de la Roma, tous ceux avec qui nous avons travaillé à Trigoria, les joueurs et tous ceux qui nous ont aidés au cours de ce voyage – en particulier Dan et Ryan Friedkin, pour leur soutien continu depuis leur arrivée, et Tiago Pinto , un professionnel incroyable, à qui je souhaite le meilleur alors qu’il continue son travail pour le club.

«Nous avons encore quelques matchs très importants devant nous cette saison que nous voulons gagner, et nous continuerons à tout donner pour le faire.