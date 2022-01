La Roma entre en course avec Manchester United pour signer Boubacar Kamara – News 24

Le club de Serie A Roma tenterait de détourner l’accord de Boubacar Kamara de Manchester United.

Le milieu de terrain défensif a entamé les six derniers mois de son contrat avec son club l’Olympique de Marseille et espère le vendre ce mois-ci.

Il semble de plus en plus improbable que le joueur de 22 ans prolonge son contrat, c’est pourquoi le club français est urgent de le déplacer afin qu’il puisse recevoir une bonne rémunération.

Selon The Sun, l’ancien patron de United, Jose Mourinho, essaie de gâcher les plans de Man United pour signer Kamara.

Le talentueux milieu de terrain a déjà disputé 142 matches de compétition pour son club depuis ses débuts à seulement 17 ans.

Il a ensuite marqué quatre buts et en a aidé cinq au cours de ces apparitions.

Il est venu à l’académie après son arrivée à l’âge de cinq ans et soutient le club depuis.

Le média rapporte que United est le favori pour signer Kamara malgré le fait qu’il a suscité l’intérêt de toute l’Europe.

Le manager par intérim Ralf Rangnick serait « convaincu » qu’il s’agit de la bonne signature pour l’équipe après s’être adapté à de nouvelles tactiques.

Les négociations entre United et le club français seraient à un stade avancé et Kamara serait plus que intéressé à rejoindre le club anglais.

La Roma espère également trouver un accord avec Marseille pour le milieu de terrain défensif.

United fait face à une concurrence féroce s’il veut s’assurer un milieu de terrain défensif, poste que le club aimerait pourvoir car Nemanja Matic ne peut plus jouer tous les matchs en raison de son âge.