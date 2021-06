06/07/2021

Le à 20:32 CEST

La tâche qui attend José Mourinho à Rome est tout sauf simple. En attendant que l’entraîneur de Setúbal soit présenté ‘in situ’ comme entraîneur ‘giallorosso’, la responsabilité de la reconfiguration de l’effectif incombe au directeur sportif Tiago Pinto. Comme le rapporte ce lundi ‘La Gazzetta dello Sport’, la priorité de la directive est de libérer 15 footballeurs pour économiser 70 millions d’euros.

tout d’abord, je peins devra prendre en charge les transferts qui reviennent à Rome. C’est le cas de Alexandre Florenzi (3 millions net de salaire sans compter les primes), Robin Olsen (2.5), Stéphane Nzonzi (3), Justin Kluivert (2,6) et Cengiz En dessous de (2,2).

Celui avec la meilleure affiche est l’international italien, pour lequel le tableau ‘giallorosso’ espère récolter au moins 9 millions d’euros. Les autres cas, cependant, sont présentés comme un casse-tête. Kluivert Oui Nzonzi ont été demandés par RB Leipzig Oui Rennes, où ils ont joué ce parcours en prêt, mais il n’y a toujours pas d’accord financier.

D’autre part, ni La ville de Leicester ni Everton sont prêts à rester avec En dessous de Oui Olsen. La Rome, de même, espère que le Eurocoupe peut les revaloriser, international le premier avec la Turquie et le second avec la Suède. Recherche également du matériel pour les jeunes Riccardi, Antonucci, Coric Oui Bianda.

Il y a un deuxième groupe qui cherche une issue et ce sont les joueurs qui ne cadrent pas avec les plans de Mourinho et du club. Parmi ceux-ci se trouvent Javier Pastore (4,5 millions de salaire), Davide santon (2,2), Federico Fazio (deux), Pau López (2.5), Carles Perez (2) et peut-être aussi Amadou Diawara (2.5). L’objectif du club serait de les vendre pour gagner de l’argent et réduire la masse salariale, mais pour le moment ils ont peu de marché. Les profils les plus suggestifs seraient Diawara, qui pourrait entrer dans une autre opération, et Carles Perez, avec une certaine notoriété en Espagne.

Dans le chapitre sur la décharge, le ‘Corriere’ a publié ce lundi que le Rome aurait offert 20 ‘kilos’ pour Andrea Belotti, qui met fin au contrat avec le « Toro » en 2022.