La romance controversée de Michelle Salas et Alejandro Asensi

Michelle et Alex se sont rencontrés à l’âge de 18 ans et sont allées vivre avec son père à Los Angeles. Ils sont sortis ensemble et ont beaucoup parlé parce qu’il était chargé de résoudre tout ce qui avait à voir avec «la fille». Il l’a même aidée à entrer à l’UCLA pour étudier le design graphique et s’essayer à la modélisation.

Miami, juin 2008: Asensi, Michelle, Alex Basteri et Luis Miguel. (Le Groupe Grosby)

A celle Epoque, Luis Miguel marché avec Aracely Arambula et il a expérimenté de nouveau la paternité avec la naissance de Miguel et Daniel. De toute évidence, quand son père était absent, Michelle avait la compagnie de Asensi.

La coexistence «professionnelle» a été laissée pour compte et ils ont commencé une relation quand il a rompu avec le Colombien Natalia Echevarría, avec qui il a marché six ans. Ils ont essayé de garder la parade nuptiale secrète, mais c’était impossible. Ils partageaient des repas, allaient faire du shopping, aller au cinéma, au théâtre. Ils ont fait des escapades ensemble, ils ont été négligents et les paparazzi les ont attrapés.

En mars 2008, le journal El Centro a publié des photos où ils ont l’air affectueux ainsi que des e-mails dans lesquels ils témoignaient d’un amour interdit.

En mars 2008, le journal El Centro, aujourd’hui disparu, a publié des photos de Michelle Oui Alexandre dans une attitude affectueuse, en plus de quelques e-mails où Michelle avouait être amoureuse d’Asensi et lui disait qu’à cause de tout ce qu’il comptait pour elle, elle se battrait avant tout pour lui et qu’elle ne se souciait pas de ce que les autres disaient.

«Je ne regretterais jamais rien», «Je t’aime ma précieuse voiture» et «Je comprends que tu t’inquiètes pour mon père mais je ne m’inquiète pas», lisent les courriels. Le gérant de Luis Miguel j’ai répondu Michelle: «Autant que vous pensez pouvoir gérer les choses et les maîtriser, quand vous y pensez le moins, elles deviennent incontrôlables. Cela m’est arrivé avec toi »,« Je suis dans une relation depuis six ans dans laquelle j’ai fait des promesses que je n’ai pas pu tenir, dans lesquelles il y a beaucoup d’affection, mais il manque d’autres choses ».

Le couple a eu une histoire d’amour intense. (Le Groupe Grosby)

Luis Miguel Il se rendit compte. Soi-disant, il a ordonné d’enquêter sur la romance qui a été confirmée par les photos des paparazzi et par les rapports de ses enquêteurs.