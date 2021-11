La romance de Kim Kardashian et Pete Davidson se réchauffe

Bien qu’ils n’aient pas confirmé de romance, Kim Kardashian et Pete Davidson continuent de se connaître. TMZ a rapporté que les deux célébrités avaient passé une autre soirée ensemble. La publication a également partagé que leur relation se réchauffe maintenant, car il s’agirait de « plus d’une aventure d’une semaine ».

Pendant le voyage de Kardashian à New York, elle a passé du temps avec Davidson à plusieurs reprises. Mercredi soir, ils ont tous deux été aperçus à Zero Bond, un club exclusif de la Big Apple. Davidson et Kardashian sont arrivés sur les lieux séparément et ont rejoint un groupe d’amis pour un repas. Selon TMZ, la star de Saturday Night Live a appelé Zero Bond avant leur sortie pour partager ses informations de carte de crédit pour l’onglet. Il s’agissait du deuxième dîner d’affilée du couple, car ils ont également dégusté un repas dans un restaurant de Staten Island.

Kardashian et Davidson auraient dîné à Campania à Staten Island mardi. Cette fois-ci, le couple est allé en solo pour leur rendez-vous. Ils seraient entrés par la porte arrière afin de garder un profil bas. Leur excursion à Staten Island a eu lieu peu de temps après que les deux aient été vus se tenant la main dans un parc d’attractions. La star de télé-réalité et le comédien se sont récemment rendus à Knott’s Berry Farm aux côtés de leurs amis, la sœur de Kardashian, Kourtney Kardashian, et le nouveau fiancé de Kourtney, Travis Barker. Davidson et Barker se connaissent via une connexion mutuelle avec Machine Gun Kelly.

Alors qu’ils étaient sur des montagnes russes au parc d’attractions, Kardashian et Davidson se sont tenus la main pendant qu’ils expérimentaient la course palpitante. Cette sortie a amené certains à se demander s’il se passait quelque chose de plus entre les deux. Cependant, une source a déclaré à PEOPLE à l’époque qu’ils n’étaient « que des amis ». Ils ont ajouté: « Ils sont dans les mêmes cercles, donc ils seront ensemble de temps en temps. Ce ne sont que des amis qui traînent. »

Étant donné que Kardashian et Davidson ont été aperçus ensemble à plusieurs reprises récemment, il sera intéressant de voir s’ils franchissent la prochaine étape dans leur relation. Au milieu de ces rumeurs d’amour, Kardashian est en train de divorcer d’avec Kanye West. Elle et son ex-mari partagent quatre enfants : North, Saint, Chicago, Psalm. Alors que Kardashian a demandé le divorce de West en février, ils ont maintenu une relation étroite depuis.