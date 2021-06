la romance présumée de Kanye West et Irina Shayk

Des sources qui ont répandu la rumeur

Le premier média à faire connaître la romance présumée entre Kanye et Irina a été le compte Instagram de « potins de célébrités », @DeuxMoiBien qu’il ne s’agisse pas d’une source fiable à 100%, ses rumeurs finissent presque toujours par devenir réalité. DeuxMoi a partagé il y a quelques semaines qu’une source lui avait assuré : “Kanye West sort maintenant secrètement avec Irina Shayk, également connue comme la mère du bébé de Bradley Cooper.”

(@DeuxMoi)

Comme nous l’évoquions au début, TMZ a réaffirmé la rumeur il y a quelques heures affirmant que les paparazzis auraient capturé hier Irina et Kanye marchant ensemble en France à l’occasion du 44e anniversaire du créateur. Le médium assure que le chanteur et le mannequin ont été vus souriants et se promenant dans les couloirs d’un hôtel-boutique de luxe avec quelques amis, mais aussi seuls et soi-disant, ils ressemblaient à un couple car ils étaient “100% romantique ensemble”, TMZ décrit.

En revanche, The Daily Mail a la preuve qu’ils étaient bien ensemble en France. Découvrez les photos ici. Alors que The Sun partageait il y a un mois des images dans lesquelles le mannequin soutiendrait discrètement Kanye en portant un t-shirt qu’il a dessiné pour Balenciaga.