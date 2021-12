La romance qu’ils avaient sur le plateau

Ben Affleck et Ana de Armas : La romance qu’ils ont eue sur le tournage | .

Après le divorce de Ben Affleck ex-femme jennifer en 2018, il semble que l’occasion ait été donnée de vouloir à nouveau, ce qui s’est produit en 2020 avec Ana de Armas.

Une source proche des acteurs a avoué les avoir vus très content et surtout à Ana, assurant qu’elle aimait passer du temps avec lui et qu’ils avaient une excellente alchimie, qu’ils s’amusaient beaucoup.

On pouvait les voir amoureux pendant plusieurs mois, mais le relation amoureuse terminé plus tôt que certains ne le souhaiteraient, même s’ils étaient en bons termes, tout s’est terminé en janvier 2021.

Apparemment et selon les informations partagées par des sources proches des médias américains, elle aurait été chargée de rompre avec lui, assurant que leur relation était compliquée, qu’elle ne voulait pas vivre dans Les anges Et bien sûr, elle le devait parce que ses enfants y vivent.

Le film où ils se sont rencontrés a apparemment été annulé et retiré du calendrier de sortie, une production de Disney que je n’ai pas atteint les écrans, que cela s’est terminé comme leur relation.

Ils ont commenté l’intense alchimie qu’ils avaient sur le plateau d’enregistrement, tout s’est passé à la Nouvelle-Orléans et là, ils ont eu l’occasion de se rencontrer, jouant le rôle de mari et femme dans le film « C’est tout ce dont vous pouvez parler ».



Ben Affleck et Ana de Armas devant les caméras, un de leurs moments ensemble.

Il était détendu et heureux, mais tout le monde ne se méfiait pas de leur romance, apparemment ils pouvaient cacher leur romance et les faire passer pour de simples compagnons, mais plus tard, ils révéleraient que cela allait au-delà d’une chimie de travail et bien qu’ils n’aient pas réussi, s’ils pourrait donner l’occasion.

Comment savons-nous que récemment Ben Affleck et Jennifer Lopez ont eu une seconde chance, quelque chose que l’acteur avoue être quelque chose de beau pour lui.

Jusqu’à présent, on ne sait pas si le film Deep Water sortira à un moment donné et ni la raison pour laquelle il a été retiré de la série des premières, cependant, dans Show News, nous devrons rester à l’affût en cas de nouvelle mise à jour à cet égard et nous vous en informerons.