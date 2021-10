La romance “sous le pont” révélée

Il y a une nouvelle romance sur Under Deck Mediterranean, mais les fans ne la verront peut-être pas beaucoup à la caméra. Dans une nouvelle interview sur Watch What Happens Live avec Andy Cohen, la patronne Malia White a confirmé qu’elle sortait avec l’ingénieur Jake. Elle a répondu à quelques questions rapides sur la relation pour les fans curieux.

Les fans de Under Deck ont ​​eu un bref aperçu de Jake au début de la saison 6, lorsque le capitaine Sandy Yawn l’a présenté avec l’officier en chef Marten. Après cela, lui et White, le favori des fans, se sont apparemment rapprochés. À travers des éclats de rire nerveux, White a dit à Cohen qu’elle et Jake avaient passé beaucoup de temps ensemble qui n’avait pas été filmé à la caméra, et qu’il avait “fait le premier pas”. Elle a refusé de dire quand exactement la romance avait commencé, mais a ri : “Je ne sais pas de quoi vous parlez. Par exemple, j’avais besoin de beaucoup de changements d’huile.”

Les choses ne sont devenues que plus scandaleuses à partir de là. White était déjà sorti avec le chef de l’équipe de la saison 5 de Under Deck Med, Tom Checketts, alors Cohen lui a posé des questions sur “la plus grande différence” entre les deux hommes. White a répondu: “la plus grande différence…?” ce qui lui a valu un grand rire de Cohen, du public et du matelot de pont David Pascoe, qui était également présent dans l’interview.

En parlant de Pascoe, il n’a pas semblé perturbé par la discussion de White sur sa romance dans les coulisses, malgré le fait qu’il a admis avoir le béguin pour White pendant le tournage de la saison 6. Le tournage est maintenant terminé sur la série, mais White a confirmé qu’elle et Jake sont toujours ensemble, ce qui a semblé plaire aux téléspectateurs et à Cohen, qui a dit “Nice!”

Ironiquement, White a déclaré qu’elle n’avait aucun intérêt pour une “boatmance” au début de la saison 6. Elle a déclaré à Bravo Insider: “Eh bien, je pense que vous voyez, comme, je parle à Tom au téléphone au début de la saison. Notre relation avait – c’était encore assez frais, comme la rupture et tout. Donc je n’étais pas vraiment ouvert aux relations ou à la romance ou quoi que ce soit. Vous savez, je venais juste de [gotten] d’une assez mauvaise rupture, donc [I was] assez fermé.”

Bien sûr, cela n’a jamais été une règle absolue pour White, qui a poursuivi: “Je veux dire, je suis ouvert à cela. Je veux dire, je ne dirai jamais, genre:” Je ne sortirai plus avec quelqu’un sur un bateau .’ Je pense que dans notre industrie, il est plus logique pour vous de sortir avec quelqu’un dans l’industrie. Donc je ne suis pas contre. Je ne dis pas non. Je pense juste que j’avais besoin de temps, comme une petite période de deuil. “

Espérons que connaître la fin heureuse pour White et Jake ne gâchera pas le reste de la saison pour les fans. Under Deck Mediterranean est diffusé le lundi à 21 h HE sur Bravo, avec un accès anticipé aux nouveaux épisodes sur Peacock.