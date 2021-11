La Rome de José Mourinho séduit Diogo Dalot

19/11/2021 à 18:54 CET

Artur Lopez

Diogo Dalot survit à l’ostracisme à Old Trafford. Depuis sa signature pour lui Manchester United au marché d’hiver 2018, le Portugais n’a pas réussi à profiter de la continuité rêvée. Bien qu’au cours de ses premières années avec les Diables rouges, il ait remporté le titre jusqu’à douze fois en Premier ministre, au fil des saisons, il s’est dilué. Lors de son affectation à l’AC Milan la saison dernière, il n’est pas non plus devenu le titulaire incontesté, mais il a profité de plus de minutes.

A 22 ans, Diogo Dalot a encore beaucoup à dire dans le monde du football. Manchester United a opté pour le latéral droit en 2018 et a payé 22 millions d’euros pour le Portugais, qu’il avait à peine participé avec l’équipe première de Porto. Le pari ne s’est pas passé comme prévu à Old Trafford, le joueur devait encore mûrir pour réussir avec les ‘Red Devils’. Et s’il n’a pas encore montré tout ce qu’il peut donner de lui-même, il a déjà donné des indices de son potentiel, à la fois sur le côté et à l’extrême.

Dans son prêt à Milan la saison dernière 2020/21, Dalot a joué 21 matchs de Serie A, mais seulement 10 en tant que titulaire. En Europa League, il était plus présent, avec 8 départs et dix matchs joués. Pourtant, pour Ole Gunnar Solskjaer, manager de United, le Portugais est toujours invisible dans les vestiaires. Deux matchs de Ligue des champions, un en Coupe de la Ligue et trois remplacements en Premier, pour un total de 318 minutes, un chiffre ridicule en contraste avec les matches joués par Manchester United.

Cependant, après un autre départ sombre, une lueur d’espoir s’ouvre pour l’avenir de Dalot. La Roma de José Mourinho serait intéressée par la piste, et selon le Corriere Dello Sport Il le prendrait en prêt, compte tenu des besoins des côtés. Absence de longue durée de Spinazzola L’équipe ‘giallorossi’ aura un 15 millions d’option d’achat pour le Portugais. Dalot, pour sa part, se réjouirait de son retour au Calcio.