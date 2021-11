La Rosa de Guadalupe aura un chapitre sur la série The Squid Game

Televisa aura un chapitre spécial sur The Squid Game | Instagram

Tout semble indiquer que la célèbre série télévisée de La rose de Guadeloupe aura un chapitre spécial consacré à la célèbre série Netflix « The Squid Game », quelque chose qui a sans aucun doute intrigué beaucoup de gens.

Et est-ce que malgré le fait de ne pas avoir grand-chose en commun, le drame mexicain a réussi à « rendre hommage » à la série orientale.

Comme vous vous en souvenez peut-être, lorsque Hwang Dong-hyuk, le créateur de « The Squid Game », a écrit la série, plusieurs studios ont rejeté sa proposition jusqu’à ce que la célèbre plateforme Netflix décide de l’essayer.

C’est ainsi qu’elle est actuellement la série la plus populaire sur la plateforme, créant une base de fans à travers le monde.

Et c’est que même des classiques mexicains comme La Rosa de Guadalupe sont tombés dans l’intrigue captivante du succès coréen.

Cela peut vous intéresser : Netflix confirme la deuxième saison de « The Squid Game »

Bien qu’elle n’ait presque rien en commun, La Rosa de Guadalupe aura un épisode basé sur cette curieuse série orientale, cependant, ce sera très à sa manière, avec plusieurs rebondissements dramatiques et se déroulant dans un environnement et des situations plus régionales.

Grâce au compte de médias sociaux de La Rosa de Guadalupe et avec des publicités en Télévision, la série a montré qu’un de ses chapitres se retrouverait touchant le thème de la circulation et des chemins compliqués que les jeunes peuvent suivre pour pouvoir s’amuser.

Il convient de mentionner que le nom de ce chapitre, qui serait le numéro 1657 du programme, serait « Le jeu slcarlc », une référence claire à la célèbre série Netflix.

Dans l’aperçu, vous pouvez voir qu’un jeune homme devient accro à un jeu sur son téléphone portable et à la suite de cela, il reçoit un message texte pour faire passer sa dépendance au-delà de l’écran, ce qui conduira le protagoniste à prendre des mesures très discutables. .

De plus, un autre détail de ceci est que dans l’aperçu du programme, on peut admirer que plusieurs des joueurs qui décident de renforcer leur dépendance au jeu mobile sont vêtus des mêmes vêtements que les soldats vus dans The Squid Game, faisant un Grande référence à la série non seulement avec le titre de l’épisode, mais aussi avec certaines des tenues de la distribution.

Comme prévu, les commentaires à cet égard ont été immédiats et plusieurs utilisateurs sur les réseaux sociaux se sont exprimés pour laisser leur avis sur le contenu de l’épisode, nous permettant de contempler que la plupart des réactions ont été négatives et avec des commentaires hilarants sur le « hommage » Que Televisa a fait à la série coréenne.