La rotation automatique est interrompue sur certains téléphones Google Pixel 6

Il semble que certaines unités arrêtent de communiquer avec certains de leurs capteurs au hasard, mais il existe une solution simple

Alors que les Google Pixel 6 et 6 Pro sont nos téléphones préférés à sortir cette année, quelques personnes continuent de rencontrer des bugs étranges. Il semble qu’ils soient les téléphones Google les plus sujets aux erreurs à lancer depuis un certain temps, et à en juger par le nombre de corrections de bogues introduites dans le correctif Android de décembre, nous sommes enclins à le croire. Il semble que nous devrons ajouter un autre problème à la pile, car nous rencontrons quelques unités Pixel 6 qui cessent de lire les données de certains capteurs au hasard, brisant des fonctionnalités telles que la rotation automatique et la photographie horizontale.

Nous avons vu des rapports de quelques utilisateurs de Pixel 6 sur le Web (à la fois sur Reddit et sur le forum d’assistance de Google), expliquant que des fonctionnalités telles que la rotation automatique et les images horizontales automatiques se brisent au hasard pour eux, sans la moindre idée de ce que est arrivé à causer le problème. Le correctif est généralement assez simple : les utilisateurs signalent qu’ils peuvent redémarrer leur téléphone pour que les fonctionnalités fonctionnent à nouveau. Cependant, ce correctif ne semble pas permanent, car les choses peuvent se casser au hasard même après cela.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Sur le plan technique, on dirait que les Pixel 6 et 6 Pro oublient parfois de communiquer avec quelques capteurs permettant l’auto-rotation. Nous pouvons confirmer que l’accéléromètre, le gyroscope et la boussole sont affectés par le problème pour nous, ces capteurs ne renvoyant aucune donnée lors de l’utilisation d’applications de dépannage comme Sensor Test. Étant donné que le gyroscope et l’accéléromètre sont essentiels pour fournir des images à rotation automatique et horizontales automatiques, la connexion est logique. Il en va de même pour les preuves anecdotiques d’applications cartographiques ne montrant pas dans quelle direction vous pointez votre téléphone. La boussole n’étant pas disponible, les applications n’ont tout simplement pas ces données.

Nous pouvons confirmer ces résultats sur notre propre unité Pixel 6, et nous soupçonnons que l’un de nos appareils Pixel 6 Pro l’a également rencontré à un moment donné sur la base de manigances passées avec la photographie horizontale.

La cause n’est pas du tout claire. Des preuves anecdotiques semblent suggérer que le problème ne survient que pour les téléphones mis à jour avec le correctif de sécurité de décembre, mais il est possible que notre ensemble de données soit tout simplement trop petit pour exclure une autre cause. Compte tenu du fait que le correctif de décembre a apporté de graves problèmes, comme une connectivité mobile nettement moins bonne à certaines unités Pixel 6, nous ne serions pas surpris que ce soit le coupable.

D’après ce que nous pouvons dire, ce problème du Pixel 6 n’est pas lié au bogue de longue date qui désactive au hasard chaque capteur sur les anciens téléphones Pixel. Notre unité Pixel 6 affectée renvoie toujours des données pour d’autres capteurs, comme ceux de lumière, de proximité et de magnétisme. Le baromètre n’est pas non plus affecté pour nous.

Au moins, nous avons une solution simple pour résoudre le problème. Bien que le redémarrage de votre appareil ne soit pas une solution permanente, c’est quelque chose, et c’est mieux que d’être coincé avec un téléphone sans capteur. Quelle qu’en soit la cause, nous ne pouvons qu’espérer que Google le trouvera bientôt et fournira un correctif dans une autre mise à jour – peut-être le correctif de janvier ?

Nous avons contacté Google pour commentaires.

Merci: Sam

La seule bonne tablette bon marché de Samsung ne coûte que 130 $ le Cyber ​​Monday

Cette Galaxy Tab A7 Lite pourrait être le cadeau parfait pour vos parents

Lire la suite

A propos de l’auteur

Manuel Vonau (1547 articles publiés)



Manuel est un passionné de technologie et un fan d’Android basé à Berlin. Lorsqu’il n’écrit pas d’articles pour Android Police, il est probablement vidéaste.

Plus de Manuel Vonau