La rotation des Yankees ne peut pas être trompée par les vibrations positives de mars ⋆ .

Les Yankees ont commencé leur dernier tour d’entraînement du printemps autour de la rotation vendredi dans – au minimum – un espace de tête bien meilleur que lorsqu’ils ont commencé ce processus il y a cinq semaines.

La partie non-Gerrit Cole de la rotation, qui avait suscité des inquiétudes, est restée en bonne santé et bien lancée, offrant le pari le plus gagnant de cet entraînement printanier Yankee. Cela s’est si bien passé que Deivi Garcia, qui a été choisie pour Triple-A vendredi, commencera probablement l’année sur le site alternatif, se préparant pour une saison de ligue mineure ou lorsque la grande équipe aura besoin de se reconstituer.

Que le corps de travail et les corps pour la rotation soient tous les deux sains, bien sûr, bat l’alternative. Mais il y a deux dictons de baseball qui résonnent en ce moment et qui devraient tempérer, au minimum, l’enthousiasme incontrôlable:

1. Ne vous laissez pas berner par les résultats de mars.

C’est un mois pour la tromperie. Les ligueurs majeurs, les ligueurs mineurs et le désespoir hors liste se mêlent dans les jeux à différents niveaux de préparation. Les anciens combattants pourraient travailler sur de nouveaux balançoires ou lancers. Encore une fois, il vaut mieux que les partants des Yankees aient bien performé statistiquement. Mais si nous voulons prendre ces chiffres au sérieux, devons-nous aussi le faire pour une attaque des Yankees qui a généralement été épouvantable dans la Grapefruit League?

Si vous étiez un parieur, parieriez-vous – avec tout ce que vous savez, y compris les résultats de mars 2021 – que les Yankees seront plus préoccupés par leur rotation ou leur alignement en saison régulière?

2. Vous n’avez jamais trop de lancers de départ.

Il convient de noter à quelle vitesse la profondeur disparaît. Les Rangers, par exemple, ont quitté l’entraînement printanier 2.0 en 2020 satisfaits de leur nouvelle acquisition, Corey Kluber. Il a commencé le troisième match. Il a lancé une manche. Il s’est blessé à l’épaule. Il n’a plus jamais lancé.

Les Yankees devront garder un œil attentif sur Corey Kluber cette saison.Charles Wenzelberg / New York

Kluber fait maintenant partie d’une rotation dans laquelle cette manche représente une de plus que Domingo German ou Jameson Taillon lancés l’an dernier.

Jouons à nouveau à l’angle des parieurs: parieriez-vous que les Yankees resteront à l’écart du marché de départ en juillet ou seront au cœur, disons, des Reds ‘Luis Castillo et des Rockies’ German Marquez?

Éviter la fragilité de la rotation en mars est le seul obstacle que les Yankees auraient pu franchir jusqu’à présent – et ils l’ont fait. Un point positif, c’est sûr. Mais compte tenu du peu d’Allemand, Kluber, Taillon et même Jordan Montgomery ont lancé ces deux dernières années, la plus grande barrière allait toujours être juin et juillet et août …

L’ensemble du sport se prépare à couvrir les manches cette année, incertains de la charge de travail que les lanceurs peuvent gérer après une 2020 impactée par COVID de 60 matchs de ligues majeures et aucun pour les mineurs. L’équipe moyenne a lancé 516 manches l’an dernier en saison régulière. Lors de la saison 2019 de 162 matchs, il était de 1447.

Boone a mentionné la semaine dernière qu’il pensait que Cole pouvait redevenir un partant de 200 manches cette année, un luxe – s’il est rempli – peu d’équipes l’auront. Cela laisserait encore plus de 1 200 manches. Revenons à ce parieur: est-ce que vous parieriez sur quelqu’un d’Allemand, de Kluber, de Taillon – une manche combinée l’année dernière – donnant 150 manches cette année? Et 125? Montgomery, 17 départs combinés au cours des trois dernières saisons, est-il prêt pour plus de 25 cette année?

Les Yankees ont Garcia sur la numérotation rapide. Peut-être que Clarke Schmidt guérira et deviendra un facteur à un moment donné. Les Yankees visent à peu près une réentrée en juillet pour Luis Severino, mais il est un autre qui était à zéro manche l’année dernière après l’opération de Tommy John.

Comme toute équipe, les Yankees vont avoir besoin de créativité. Les marins et les anges, par exemple, sont déjà engagés dans des rotations de six hommes et d’autres utiliseront au moins cela ou des ouvreurs à l’occasion. Les Yankees ont quatre jours de repos au cours des 19 premiers jours de la saison et veulent être conscients de les contourner judicieusement, en particulier pour se protéger par temps plus frais prévu. Je soupçonne que les hybrides, tels que Jonathan Loaisiga et Nick Nelson, qui pourraient être en mesure de donner 80-100 manches de secours, seront énormes.

Boone a déclaré qu’il «ne met aucune limitation stricte sur l’un des (les partants)» en ce qui concerne les manches. Il a noté qu’il avait une feuille de route généralisée sur la façon dont les Yankees aimeraient attribuer les départs et les manches en 2021, mais a admis que c’est «toujours une équation évolutive et changeante en cours de route». L’ensemble du sport devra être ad-lib; les Yankees sans doute autant que n’importe quel club en raison de la pénurie de manches que beaucoup de leurs partants ont eu ces dernières années.

Donc, oui, Boone a été satisfait d’éléments au-delà des statistiques telles que des trucs et la récupération entre les départs est important. Les nouveaux ajouts, Kluber et Taillon, se sont bien acclimatés, tout comme l’allemand, naviguant sur une route difficile vers la respectabilité après avoir été suspendus en vertu des protocoles de violence domestique. En fait, la sensation de l’Allemand pour le pitch a peut-être le plus surpris le personnel.

Encore une fois, il vaut mieux que les Yankees ne recherchent pas des renforts ou ne sélectionnent pas les points positifs ce mois-ci. C’est une première étape positive. Mais c’est une longue marche d’ici.