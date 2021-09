La roue de la fortune apporte de grands changements, y compris un détail qui a toujours dérangé Pat Sajak

Nouveaux bonus et cale de roue

En l’honneur de la saison 39, Wheel of Fortune a augmenté le montant minimum d’argent pouvant être gagné en remportant le tour Bonus Wheel, ce qui en fait un super 39 000 $. De plus, les participants ont désormais une plus grande motivation pour remporter le Triple Toss Up Round en résolvant les trois énigmes, car cela leur rapportera désormais une récompense bonus de 4 000 $. Mais les fans diront au revoir au coin Free Play sur la roue pendant les tours normaux, car il sera remplacé par un coin d’une valeur de 850 $.