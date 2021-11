La roue du temps : la star Josha Stradowski sur la comparaison de Game of Thrones

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

La star de La Roue du temps, Josha Stradowski, qui incarne Rand dans la nouvelle série télévisée fantastique, a partagé son point de vue sur les comparaisons faites avec Game of Thrones, affirmant qu’il les prend comme un « compliment ».

Basé sur la série de livres bien-aimée du même nom, La roue du temps met en vedette Rosamund Pike dans le rôle de Moiraine, une femme dotée de la capacité magique d’utiliser le pouvoir unique qui appartient à une organisation appelée Aes Sedai.

Rand est l’un des cinq jeunes que Moiraine prend sous son aile, croyant que l’un d’eux est un individu prophétisé appelé le « Dragon Reborn », qui a le pouvoir caché de sauver ou de détruire le monde.

Lors de la première à Londres de la saga Amazon Prime Video, Josha a parlé à Metro.co.uk sur la progression de Rand tout au long de la série, passant d’un humble garçon de ferme dans un village appelé les Deux Rivières à se lancer dans une quête dangereuse avec Moiraine et ses amis.

Alors que l’acteur est devenu un lecteur avide des livres La Roue du temps de Robert Jordan – dont il y en a 14 – il n’est pas aussi bien versé sur Game of Thrones, qui est basé sur la série de livres A Song of Ice and Fire. par George RR Martin.

Néanmoins, lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait des comparaisons faites, il a répondu : « Je suppose que je le prends comme un compliment. Pour être honnête, je n’ai pas vu Game of Thrones, donc je ne peux pas dire grand-chose à ce sujet.

Egwene (Madeleine Madden) et Rand ont une relation passionnée dans la série (Photo : Amazon/Sony)

Alors que La roue du temps rend un hommage appuyé aux livres, étant donné que le showrunner Rafe Judkins est un fan passionné depuis l’enfance, il y aura bien sûr quelques écarts par rapport au matériel source d’origine.

Josha a déclaré qu’à son avis, bien qu’ils « veuillent rendre justice aux livres », d’autant plus que Rafe » connaît le cœur et l’âme de ces personnages « , sa représentation de Rand est définitivement sa propre » interprétation « .

Josha a assisté à la première à Londres avec ses co-stars (Photo : Brett D Cove/SplashNews.com)

« Nous voulons rendre justice aux livres, et en particulier à Rafe qui a grandi avec La Roue du temps, il connaît le cœur et l’âme de ces personnages, alors nous en parlons et je lis les livres moi-même alors j’espère que… c’est définitivement mon interprétation de Rand, des morceaux des scripts et aussi des livres », a-t-il déclaré.

Lors d’un récent entretien avec Metro.co.uk et d’autres médias, le producteur exécutif Mike Weber a également abordé la façon dont les gens ont comparé La Roue du temps à Game of Thrones, affirmant qu’à son avis, la nouvelle série sera plus « racontable » pour le public.

« La comparaison de Thrones est simplement que c’est la seule autre série fantastique géante à laquelle tout le monde peut se référer. Nous sommes certainement de la même échelle et du même niveau de qualité de production que Game of Thrones, mais je pense que c’est là que s’arrêtent les similitudes », a-t-il déclaré.

Déclarant que La Roue du Temps a ses » propres thèmes » et » ses propres personnages uniques « , il a ajouté qu’il croyait que « [characters] sont beaucoup plus proches, je pense, que beaucoup de personnages de Game of Thrones.

« Je pense que le public pourra vraiment se voir dans un sinon plusieurs des personnages de notre émission par rapport à quelque chose qui semblait un peu plus détaché, je pense, pour Thrones », a déclaré Mike.

Il convient de noter que le premier livre de la série La Roue du temps a été publié en 1990, six ans avant la sortie de A Game of Thrones en 1996.

Néanmoins, il est certes excitant de revoir une autre série fantastique d’une ampleur épique sur nos écrans de télévision.

Les trois premiers épisodes de La roue du temps seront diffusés le vendredi 19 novembre sur Amazon Prime Video.

