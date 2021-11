La roue du temps : Madeleine Madden parle d’un tournage « physiquement épuisant »

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

La star de La Roue du temps, Madeleine Madden, a expliqué à quel point la fantaisie épique était « physiquement épuisante » de filmer, soulignant à quel point la série se démarque en plaçant les femmes au pouvoir au « premier plan ».

Basée sur la série de livres du même nom, la série suit une femme nommée Moiraine (Rosamund Pike) qui est à la recherche d’un individu connu sous le nom de « Dragon Reborn ».

Cette personne, qui pourrait faire partie d’un groupe de jeunes qu’elle recrute pour ses voyages, aurait la capacité secrète de sauver le monde ou de le détruire – un destin inconnu au début de l’histoire.

Madeleine, qui joue Egwene dans le conte, a parlé à Metro.co.uk lors de la première mondiale sur les montagnes russes « physiques et émotionnelles », elle a continué à représenter son personnage, qui sait qu’elle est destinée à quelque chose de grand dans la vie mais ne sait pas trop quoi.

« Ce fut une joie absolue de faire ces montagnes russes émotionnelles et physiques », a-t-elle déclaré.

«Le nombre de larmes que j’ai pleuré et les fois où je suis tombé… c’est vraiment épuisant physiquement, mais c’est ce que c’est. Nous ne sommes qu’un vaisseau pour ces personnages et pour leur donner vie. Donc physiquement et émotionnellement, c’est comme un marathon, ce n’est pas un sprint sous quelque forme que ce soit. Mais nous ne voudrions pas qu’il en soit autrement.

Egwene part pour un voyage inattendu avec ses amis quand ils ont leur village les Deux Rivières (Photo: Amazon)

Dans La roue du temps, Moiraine est membre des Aes Sedai, une organisation dirigeante de femmes qui ont la capacité d’exploiter une forme de magie connue sous le nom de « pouvoir unique ».

Madeleine a exprimé sa conviction que le fait d’avoir « des femmes et des personnes d’horizons divers » au centre de l’émission rend la série unique par rapport aux autres versions du genre fantastique.

« Je pense que c’est ce qui fait de La Roue du temps une particularité dans le genre fantastique, c’est que les femmes et les personnes d’horizons divers sont au premier plan », a déclaré l’acteur australien.

Moiraine de Rosamund dirige le groupe alors qu’ils se lancent dans une quête dangereuse (Photo: Amazon/Planet Photos)

«Et je ne parle pas seulement d’origine ethnique ou identitaire, c’est comme la diversité de pensée, d’expérience, de spiritualité. C’est donc quelque chose qui met vraiment la Roue du temps à part.

Le joueur de 24 ans a poursuivi: « Je pense qu’avoir des femmes fortes et puissantes au premier plan, c’est comme ce que nous avons dans nos vies. Je pense à toutes les femmes, des femmes fortes, qui m’ont influencé et élevé, et je canalise cela en quelque sorte dans mon travail, mais c’est comme ça que notre monde est, donc notre art devrait refléter cela.

A la première, Metro.co.uk a également rencontré l’écrivain de La Roue du temps AK Shuman, qui a réitéré le point de vue de Madeleine sur le fait de raconter une histoire où les femmes sont principalement celles qui détiennent le pouvoir.

« J’en suis incroyablement fier. C’est l’une des choses dont je pense que nous sommes les plus fiers », a-t-elle déclaré.

AK a expliqué qu’elle et Uta Briesewitz, qui a réalisé les deux premiers épisodes, « riraient beaucoup du pilote » en discutant de ce point.

« Elle a une jeune fille, et l’idée que les jeunes filles puissent regarder cette émission et voir qu’elles sont aussi puissantes que les petits garçons est incroyablement stimulante et excitante pour nous tous », a-t-elle déclaré.

La roue du temps est disponible pour regarder sur Amazon Prime Video avec de nouveaux épisodes publiés le vendredi.

