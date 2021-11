S’il y a une chose que tous les fans de fantasy connaissent, ce sont les nobles prophéties, et pendant des années, les fans du genre ont cru qu’une adaptation à l’écran de La roue du temps prendrait le monde d’assaut. Nous saurons certainement si c’est vrai dans les semaines à venir, mais après avoir vu les trois premiers épisodes de la série, mes espoirs sont déjà grands. La roue du temps utilise son statut légendaire dans le genre pour plaire aux anciens fans, en inviter de nouveaux et orienter une tendance d’adaptation qui est en bonne voie pour correspondre à l’industrie du film de bande dessinée au cours des prochaines années.

Juste avertissement : il y a des spoilers pour les trois premiers épisodes de La Roue du temps à venir !

La roue du temps se déroule dans l’un des mondes de haute fantaisie les plus grands et les plus détaillés jamais développés, et le spectacle n’épargne aucune dépense pour mettre en évidence cette échelle. Les plans aériens de montagnes brumeuses et de forêts bruissantes évoquent les films du Seigneur des Anneaux, tandis que les monologues politiques menaçants évoquent Game of Thrones. Lassée qu’elles paraissent, La Roue du Temps ne recule pas devant ces comparaisons, et semble même parfois les inviter. C’est peut-être parce que la série sait qu’elle ouvre une nouvelle voie à bien d’autres égards.

Le spectacle est basé sur une série de livres du même nom écrit par Robert Jordan et terminé par Brandon Sanderson sur la base des notes de Jordan après sa mort. Il y a 14 livres dans la série principale, plus un roman préquelle et un livre d’accompagnement de style encyclopédie. Cela donne à la série beaucoup de choses à vivre et beaucoup de matériel à couvrir, et cela vous permet de savoir très tôt que le rythme de l’histoire sera modifié à l’écran.

De manière générale, c’est probablement une bonne chose pour Wheel of Time. Certaines des révisions incluent la plantation de personnages plus tôt dans l’histoire afin qu’ils aient un plus grand profit plus tard – par exemple, les Enfants de la Lumière, alias les Capes Blanches. L’émission donne une quantité surprenante de temps d’écran à ces fanatiques par rapport au premier roman de Jordan, mais cela facilitera leur intégration dans l’histoire au fur et à mesure que la série progresse.

D’autres changements jouent sur les forces thématiques de l’équilibre et du destin de la série – par exemple, la déclaration de Moiraine (Rosamund Pike) selon laquelle l’un des cinq personnages principaux pourrait être le Dragon Reborn. Dans les livres, seul un homme pourrait être le Dragon Reborn, mais le fait que les femmes soient également prises en compte fonctionne bien avec les thèmes de l’histoire et la construction du monde de Jordan. De cette façon, il est plus logique que certaines sectes des Aes Sedai aient l’intention d’extirper tous les hommes qui peuvent canaliser, croyant que leur sauveur prophétisé sera très probablement une femme de toute façon.

Néanmoins, les modifications apportées au matériel source représentent toujours un risque énorme dans une franchise aussi populaire et soulèveront inévitablement des doutes, voire une aversion totale. Pour moi, les changements fondamentaux apportés à l’histoire de Perrin (Marcus Rutherford) et Mat (Barney Harris) sont alarmants, et ils ont toujours ma garde pour l’instant. J’attends de voir comment ces changements porteront leurs fruits au fur et à mesure que les personnages se développeront pour porter un jugement final, mais pour l’instant, je ne peux pas vraiment imaginer pourquoi ils étaient nécessaires.

Pourtant, même des changements douteux ne peuvent éclipser l’amour et le soin évidents qui ont présidé à l’écriture de cette série, ce qui est gratifiant pour les fans à court terme et essentiel pour le succès à long terme. En l’état, il ne fait aucun doute que The Wheel of Time pourrait aller jusqu’au tarmon gai’don comme ça, tant qu’il en a l’occasion. Amazon a clairement investi de l’argent dans cette entreprise, ce qui semble être un bon signe, mais il y a toujours la crainte que les fans arrêtent l’élan dans son élan avec désintérêt ou dédain pur et simple.

Certains se plaindront probablement du CGI, qui n’est pas tout à fait de qualité et est peut-être un peu galvaudé. Personnellement, j’ai trouvé que c’était une brève distraction jusqu’à ce que mon esprit s’y adapte, mais d’autres peuvent trouver cela plus difficile. Ils peuvent même décider que le ton visuel de l’émission ne correspond pas à ce qu’ils avaient en tête – un obstacle difficile à surmonter, c’est le moins qu’on puisse dire.

C’est le point sur lequel les fans devraient être prêts à donner un peu de mou à La roue du temps et à d’autres adaptations à venir. Ces séries ne peuvent pas et ne doivent pas toutes se ressembler, malgré notre chasse incessante et avide de clics pour « le prochain Game of Thrones ». Le genre fantastique est large et varié, et contrairement aux adaptations de bandes dessinées, elles ne proviennent pas toutes d’un ou deux éditeurs, d’un ou deux univers partagés. Ils ont chacun besoin d’espace pour trouver leur propre ton, mais si nous leur en donnons la chance, le genre pourrait donner vie à sa myriade de mondes à sa manière, unique et diversifiée.

La roue du temps semble être la série parfaite pour établir cette tendance de l’unicité, et pour cela, c’est déjà un succès. La série étend l’imagination au-delà d’un royaume qui peut être résumé comme « l’Angleterre essentiellement médiévale avec de vrais dragons » vers un cadre sans aucun lien avec la culture de la vie réelle, une économie complètement spéculative et d’innombrables utopies et dystopies possibles à explorer.

La roue du temps sera diffusée le vendredi 19 novembre sur Amazon Prime Video avec trois épisodes pour commencer, puis un épisode par semaine par la suite. La saison 2 est actuellement en production.