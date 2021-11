La roue modulable à crémaillère qui modifie la bande de roulement pour s’adapter à tous types de terrains | La vie

Il existe différents vélos pour rouler sur différents terrains. Et si on pouvait utiliser une seule roue pour tous les types de sols et de climats ?

Bien que beaucoup cyclistes Ils utilisent le vélo pour tout, par simple économie, il y a des territoires interdits, car les roues ne peuvent pas y circuler.

C’est pourquoi il existe des vélos de rue, des vélos de route, des VTT… La principale différence est sur roues: plus ou moins fine, avec ou sans relief, selon le type de taille ou le climat. Ce n’est pas la même chose de tirer sous la pluie ou sur la glace, que sur le sec…

pneu il est une roue de vélo modulable avec porte-bagages qui convient à tous les types de terrain. Si vous changez les conditions… tu changes la bande de roulement. Dans cette vidéo, vous pouvez voir comment cela se fait :

pneu Il est composé d’un caoutchouc de base, adapté à l’asphalte urbain.

Si vous roulez dans la rue et que soudainement vous touchez le terrain, tout ce que vous avez à faire est de engager la bande de roulement épaisse … avec une fermeture éclair.

Cela semble être une méthode étrange et compliquée, mais au moins dans la vidéo, cela semble fonctionner assez bien.

Les bandes de roulement sont transportées dans un sac à dos que vous pouvez porter sur le dos ou sur le vélo lui-même.

Les vélos électriques chassent les voitures des rues. Si vous aussi vous souhaitez rejoindre cette tendance, nous vous expliquerons comment acheter un vélo électrique.

Retirer et placer une bande de roulement ne prend qu’une minute. Nous ne parlons pas ici d’un prototype, mais d’un produit qui est en vente depuis quelques années maintenant et dont les utilisateurs semblent très satisfaits.

En plus du caoutchouc de base, ils sont disponibles quatre types de bande de roulement différents: environnement urbain avec de la neige, des chemins de gravier et de terre, de la boue et des terrains glissants et enfin de la glace.

Avec pneu vous pouvez littéralement circuler sur tout type de terrain avec toutes les conditions météorologiques, avec les mêmes roues.

Si vous êtes intéressé, le caoutchouc de base ne coûte que 38 euros. Les marches, entre 38 et 74 euros. Vous avez toutes les informations sur leur site.