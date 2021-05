La rouille de Semyon Varlamov s’avère coûteuse pour les insulaires ⋆ .

Il a fallu quelques changements au gardien de but Semyon Varlamov, blessé au bas du corps lors du match d’ouverture de la série, pour se repérer lors de la défaite 2-1 des Islanders face aux Penguins lors du deuxième match mardi soir.

Un peu plus de trois minutes après le début du match, Ryan Pulock a retourné la rondelle dans la zone des îles et l’ailier des Penguins Bryan Rust l’a ramassée avant d’envoyer un tir qui a plané sur le gant stagnant de Varlamov.

«Si vous parlez à Varly, il voudra récupérer le premier», a déclaré l’entraîneur-chef Barry Trotz après la défaite, qui a égalisé la série 1-1 en direction de Long Island. «N’importe quel gardien de but voudrait que le premier revienne. Après cela, il a été exceptionnel.

Varlamov ressemblait plus à lui-même pour le reste du match. Le deuxième but qu’il a abandonné, marqué par le centre de Pittsburgh Jeff Carter à 13:07, était le résultat d’une autre panne défensive.

Le gardien de but russe a donné aux Islanders une chance d’égaliser le score dans le troisième, réalisant arrêt après arrêt alors que les Penguins continuaient de faire pression malgré leur avance. Il a détourné 43 des 45 tirs qu’il a affrontés, dont 16 dans les 20 dernières minutes.

Semyon VarlamovAP

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il était allé avec Varlamov dans le deuxième match après que la recrue Ilya Sorokin ait tenu bon lors de la victoire des Islanders en prolongation dimanche, l’entraîneur-chef Barry Trotz a souligné la performance exceptionnelle de Varlamov en saison régulière.

«Varlamov a été notre gardien numéro un toute l’année», a déclaré Trotz. «Il a sept blanchissages, il a été exceptionnel, il a établi des records d’équipe et il est en pleine santé. Nous ne serions peut-être pas en séries éliminatoires sans la performance de Varly cette année. C’est, pour moi, très simple. Il était très proche d’être à 100% [for Game 1], mais nous avons pensé nous assurer qu’il est prêt. Je me sentais très confiant dans la capacité de Sorokin à venir ici et à nous donner un bon match, et il l’a fait. Varly l’a également soutenu avec un jeu vraiment fort.

“Je vais vous dire ceci, il y aura un gardien de but russe dans le filet pour le prochain match des Islanders.”

Mathew Barzal n’a pas encore inscrit de point lors des deux premiers matchs de la série, et Trotz pense qu’il y a un autre équipement que le centre des étoiles des Islanders peut atteindre.

“Nous allons avoir besoin pour lui de faire quelque chose”, a déclaré Trotz. «C’est parfois difficile, Mathew s’en soucie, il essaie parfois de le faire par lui-même et les Penguins font du bon travail.

Anders Lee est le candidat des Islanders pour le Trophée commémoratif King Clancy 2020-2021, qui est présenté à «la puissance qui illustre le mieux les qualités de leadership sur et hors de la glace et qui a apporté une contribution humanitaire remarquable dans sa communauté.

“Il y a des athlètes qui ont une présence, je pense que depuis que nous l’avons fait capitaine, ça a juste grandi”, a déclaré Trotz à propos de Lee, qui a été exclu pour le reste de la saison en raison d’une blessure à l’ACL à la mi-mars. «Il l’a toujours eu, il s’est probablement retenu un peu de ne pas être capitaine pendant quelques années. Mais depuis que nous l’avons fait capitaine, vous voyez la croissance et pourquoi il serait nominé pour ce prix.

«Du point de vue du capitaine, c’est la dernière personne à penser à lui-même. Il pense d’abord à l’équipe, aux autres joueurs, aux familles, tout ça. Et puis aussi la communauté. Il aime l’île, il aime aider les gens. C’est juste en quelque sorte dans son ADN.