La roupie chute de plus de 2% par rapport au dollar américain depuis le début de l’année; Résultats du quatrième trimestre, les élections à l’assemblée pourraient alimenter la volatilité de l’INR

Outre l’activité de RBI plus en obligations et maintenant moins en devises, d’autres événements économiques et politiques pourraient stimuler l’élan en roupie

Par Amit Pabari

Lorsque les attentes ne correspondent pas à la réalité, le marché réagit de manière inattendue. La même chose s’est produite cette semaine lorsque RBI s’est heurtée à l’attente du ton belliciste du marché, comme indiqué ci-dessous.

* Bien que la RBI ait maintenu les taux d’intérêt inchangés à 4% et la prise en pension inversée à 3,35%, elle a confirmé qu’elle maintiendrait sa politique «accommodante» tant que la reprise sera prometteuse.

* RBI a annoncé l’achat de 25 crore INR le 15 avril et un total de 1 billion INR (14 milliards de dollars) d’obligations d’État pour ce trimestre

* Prolongation du programme TLTRO de 6 mois supplémentaires jusqu’au 20 septembre 2021 pour maintenir le coût d’emprunt à un faible niveau et soutenir le plan budgétaire du gouvernement pour la reprise économique.

Les commerçants et les hedgers de roupie devraient sûrement garder à l’esprit les descriptions factuelles ci-dessous avant de prendre un appel.

Le portage ne sera plus possible

Jusqu’à la mi-mars, Roupie était sur un pied plus solide par rapport à ses pairs avec un rendement positif pour 2021. Les traders ont été attirés par les perspectives de change stables, les réserves de change plus fortes de RBI, le kitty et les primes élevées. Lorsque la roupie se négociait à son sommet annuel de 72,30 à la mi-mars, les primes à un an étaient à 5,43%.

Le plan de la RBI réduira sûrement le report des bons du Trésor américain

Cependant, l’augmentation des cas de COVID en Inde à un niveau record et la demande de dollars en fin d’année financière de la part des entreprises a créé un double effet de coup dur. Cela a amené la roupie à se négocier à 73,50 contre 72,50 au cours des 2 derniers jours de bourse de l’exercice 2021. Et puis la politique monétaire accommodante de RBI n’a pas pu plaire aux traders de change locaux car la roupie a enregistré une baisse de 1,50% pour coter à 74,50 et le rendement tomber à 6,08%. Le plan de la RBI réduira sûrement le report des bons du Trésor américain. L’histoire ne s’arrête pas là car l’action de la RBI diverge avec quelques banques centrales des pays émergents comme la Turquie, la Russie et le Brésil. Le carry inférieur n’aidera sûrement plus Rupee à surperformer.

RBI appuiera-t-il sur le bouton de vente à 75 sinon à 74 ans?

Les réserves de change ont atteint près de 590 milliards de dollars en février 2021. Mais la roupie s’est appréciée jusqu’à 72,30 jusqu’à la mi-mars. La RBI a été vue absorber tous les afflux de dollars et freiner le gain de la roupie pour maintenir sa compétitivité par rapport aux autres pairs. Le taux moyen des réserves de change ou des achats à terme de RBI l’année dernière était beaucoup plus élevé et il était donc prévu que la roupie se déprécie pour correspondre à l’évaluation de l’actif du bilan de RBI. Malheureusement, il n’est pas venu en mars, mais il a commencé à évoluer vers ces taux après la rencontre de la RBI. Et maintenant, la roupie est en baisse de 2,28% pour 2021 pour se négocier à 74,70 niveaux. L’intervention a été observée même lorsque Rupee a été vu briser le support crucial de la zone 73,70-74,00. Ni l’un ni l’autre, il a été vu quand il s’est déprécié jusqu’à 74,90 (taux composite) lorsque le pépin de Reuter a arrêté toutes les transactions interbancaires jeudi. Un petit signe d’intervention a été senti vendredi lorsque Rupee a été vu sauter jusqu’à 74,70 dans la dernière heure interbancaire à partir d’un minimum du matin de 74,96. Et par conséquent, RBI pourrait cibler la marque psychologique du «jubilé de platine» de 75.

D’autres facteurs ajouteront-ils plus de carburant à la volatilité en roupie

En dehors de l’activité de RBI plus en obligations et maintenant moins en devises, d’autres événements économiques et politiques pourraient stimuler l’élan en roupie. Les résultats trimestriels de l’entreprise commenceront à être publiés à partir de la mi-avril et traiteront de la performance réelle de l’économie au cours du quatrième trimestre de l’exercice 21. Les résultats incertains le 2 mai pour les élections en cours dans 4 États et 1 territoire de l’Union seront étroitement surveillés pour la présence politique du centre en États. Dans l’ensemble, mis à part le mouvement de taux DXY et américain; les fondamentaux nationaux auront un impact plus important sur la monnaie locale.

Conclusion

En bref, la RBI est susceptible de gérer le marché obligataire sur le marché des devises pour soutenir les plans de dépenses budgétaires du gouvernement de 12 INR lac crore. Cela devrait maintenir le rendement de référence encore en dessous de 6%. Et par conséquent, le dénouement du carry trade sur le dos d’un différentiel de taux d’intérêt plus bas, une inflation croissante et des données économiques plus faibles pourraient faire pression sur la roupie. En outre, le rebond du DXY et la reprise du rendement américain sur le dos des transactions à risque ou non soutiendront la demande de dollar américain dans les mois à venir. Techniquement, la paire USDINR avait cassé une ligne de tendance baissière et avait atteint un premier plus haut au-dessus des niveaux de 73,70. Et par conséquent, il est peu probable que la zone 73,50 à 73,70 se brise sur une base de clôture hebdomadaire et tout retracement vers ce niveau sera une opportunité d’achat pour un objectif plus élevé de 75,20-75,40 niveaux au cours des 1,5 mois à venir.

(Amit Pabari est directeur général de CR Forex Advisors. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.