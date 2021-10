La roupie chute, les rendements augmentent, les actions atteignent de nouveaux sommets

Les experts s’attendent à ce que le rendement de l’indice de référence grimpe à 6,4-6,5% d’ici la fin de l’année.

Alors que les prix du pétrole brut se rapprochaient de la barre des 85 $ et que le billet vert se renforçait, la roupie s’est fortement dépréciée lundi par rapport au dollar, perdant 37 paise pour clôturer à un plus bas de 15 mois à 75,36. C’est la première fois que la devise indienne clôture en dessous du niveau 75 cette année. Les obligations se sont vendues pour la deuxième séance consécutive lundi, faisant grimper le rendement de l’indice de référence à 6,345%, en hausse de 3 points de base par rapport à la clôture de vendredi et aux plus hauts niveaux depuis le 17 avril 2020.

Les experts en devises ont observé que les craintes d’une augmentation des prix du pétrole brut pourraient faire grimper la facture des importations et réduire l’excédent du compte courant, conduisent à la faiblesse de la roupie. Vendredi dernier, la roupie avait chuté de 20 paise pour terminer à 74,99. De plus, l’incertitude entourant l’impact du tapering de la Fed américaine sur les flux de capitaux, ajoute à la nervosité. La Fed devrait commencer à normaliser sa politique, en arrêtant les achats d’obligations, en novembre.

De retour à la maison, bien que la Reserve Bank of India (RBI) ait laissé ses taux directeurs et sa position accommodante inchangés vendredi, elle a marqué le début de la normalisation de la politique, annulant le G-SAP. Surtout, le taux de coupure de 3,99 % pour l’enchère à taux variable inversé (VRRR) de vendredi était plus élevé que prévu.

Les experts s’attendent à ce que le rendement de l’indice de référence grimpe à 6,4-6,5% d’ici la fin de l’année.

Les marchés boursiers, cependant, se sont redressés; les deux repères ont atteint de nouveaux sommets. Le Sensex a atteint un sommet intra-journalier de 60 476,13 et a clôturé 76,72 points ou 0,13 % de plus à 60 135,78 – un nouveau sommet de clôture. Le Nifty a franchi 18 000 intra-journaliers et a clôturé à un record de 17 945,95.

