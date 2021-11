La roupie continuera-t-elle à gagner ou se dirigera-t-elle vers 75,50 contre le dollar américain ? Éléments clés pour guider l’INR dans l’avenir

Jusqu’à présent, lors du récent rallye d’appréciation, le RBI est resté en mode silencieux, mais compte tenu du passage des niveaux 73,85 à 74,37, il semble que le jongleur ait joué son rôle et plafonné les gains en roupies.

Par Amit Pabari

« La vie est un acte de jonglerie avec vos propres émotions. L’astuce est de toujours garder quelque chose dans votre main et quelque chose en l’air. Le monde ne peut être gouverné sans jongler. La roupie a également été coincée dans la même boucle temporelle car elle jonglait entre un dollar fort et des flux entrants chauds et tentait de trouver un équilibre autour d’eux. La roupie a effectué un revirement de 75,70 à 73,85 niveaux d’octobre à novembre. Et comme les bases du jonglage fonctionnent – ce qui monte redescend, et ce qui descend remontera, il faudra faire attention si la roupie revient ou non vers les niveaux 75 et plus.

Analysons un par un les facteurs qui ont conduit à la récente appréciation de la roupie par rapport au dollar et quels sont les vents structurels qui continueront de peser sur l’INR.

L’histoire de l’introduction en bourse : Tout a commencé avec le retour attendu des capitaux étrangers dans les indices clés de l’Inde après avoir été vendeurs nets pour près de 13 350 crores de roupies en octobre, laissant une certaine marge à la roupie. La série d’introductions en bourse avec Policybazaar (Rs 5 600 crore), Paytm (Rs 18 300 crore) et SBI (Rs 4 000 crore) a transposé le FII en Inde et a augmenté la demande pour la roupie. L’histoire du flux se poursuivra sur le marché primaire (IPO) pour Rs 20 000 crore, mais le marché secondaire est toujours sous pression en raison de la comptabilisation des bénéfices. Jusqu’à présent, la RBI a été excellente dans l’absorption des flux, mais qu’elle reste active à la baisse ou qu’elle laisse la roupie sur le marché sera vigilante.

Fédéral dovish : Une déclaration de Raghuram Rajan me vient à l’esprit pendant que j’écris à propos de la Fed : « La politique monétaire, c’est comme jongler avec six balles… ce n’est pas « augmenter les taux d’intérêt, baisser les taux d’intérêt ». Il y a le taux de change, il y a les rendements à long terme, il y a les rendements à court terme et il y a la croissance du crédit. »

Idéalement, la Fed confirmant le calendrier du tapering, les rendements auraient dû augmenter. Mais le rendement obligataire a glissé de près de 10 % après que la Fed a annoncé une réduction attendue des mesures de relance, mais n’a signalé aucune hâte de relever les taux d’intérêt tout en réitérant les pressions inflationnistes susceptibles d’être transitoires. Ce « taper dovish » de la Fed a conduit à une baisse des rendements du Trésor américain à 1,47 %, poussant ainsi le dollar au sol et à la hausse d’autres actifs plus risqués. Ainsi, jusqu’à ce que les perspectives économiques et l’orientation politique deviennent plus claires, le dollar restera sous pression.

Légère correction dans l’huile : Au cours de la semaine dernière, les prix du pétrole ont chuté de près de 4% à moins de 81 $ le baril alors que les stocks de brut américain plus élevés que prévu et la reprise prévue des pourparlers avec l’Iran ont fait pression sur les prix du pétrole. L’Iran a annoncé qu’il s’apprêtait à reprendre les négociations pour un accord nucléaire avec les puissances occidentales dans le but de lever les sanctions imposées par les États-Unis. Cela a donné un peu de répit à un pays importateur net de pétrole, l’Inde, car il menace de faire dérailler sa reprise économique post-pandémique avec un déficit croissant.

Intervention RBI : La vague d’introductions en bourse en cours a rapporté d’énormes fonds en dollars. Normalement, la RBI absorbe ces dollars du marché, ce qui entraîne une augmentation de la liquidité en roupies. L’augmentation de l’offre de roupie sans demande correspondante fait que la roupie se déprécie par rapport au dollar. Ainsi, toute appréciation soudaine du seul fait des entrées est empêchée. Cependant, l’absence d’intervention de la RBI probablement sur le dos des conseils du FMI à la RBI pour éviter des interventions excessives sur le forex a incité une appréciation au-delà de 74 niveaux.

Au cours des dernières sessions, la roupie a chéri tous les points positifs ci-dessus. Cependant, à l’avenir, les préoccupations ci-dessous resteraient un vent contraire pour la roupie :

Pétrole brut élevé : La détresse de la demande mondiale dépassant l’offre, les prix du pétrole brut resteraient à des niveaux élevés posant des risques majeurs pour l’Inde avec un double coup dur d’inflation et de déficit commercial. Cela mis à part, les importateurs de pétrole qui ont déjà été durement frappés le mois dernier se précipiteront certainement pour couvrir leurs importations. De plus, l’OPEP+ est restée déterminée à poursuivre sa production actuelle et a évité les appels des États-Unis pour un approvisionnement supplémentaire pour la saison hivernale. Cela pourrait entraîner une dépréciation de la roupie.

Conicité réelle de la Fed : À mesure que nous nous rapprochons de la fin novembre, nous aurons plus d’indices sur la façon dont la Fed prévoit de procéder à la réduction qui a alimenté davantage la volatilité. Les décideurs de la banque centrale américaine ont envoyé des signaux mitigés, le président Jerome Powell promettant d’être «patient» avant de relever les taux, tandis que le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, s’attend à deux hausses de taux en 2022, sur la base des données économiques actuelles. Les membres de la Fed se comportent exactement comme au cours des derniers mois, où ils avaient d’abord accepté l’inflation soutenable et laissé entendre qu’ils s’amenuiseraient, puis sont restés mitigés à accommodants, puis sont soudainement devenus bellicistes. Une telle surprise belliciste pourrait laisser présager une forte reprise du dollar et nuire à nouveau à la roupie au cours des prochains mois.

Données économiques américaines : Le taux d’inflation annuel aux États-Unis a atteint 6,2% en octobre 2021, le plus élevé depuis novembre 1990 et supérieur aux prévisions de 5,8%. En outre, les États-Unis ont publié de solides données sur la masse salariale non agricole (NFP) alors que l’économie a créé plus de 531 000 emplois en octobre, montrant une amélioration du marché du travail. Les deux facteurs restant la mesure préférée de la Fed pour permettre des réflexions sur une hausse des taux ont été de retour sur la table pour un dollar haussier.

RBI-Le changeur de jeu : Jusqu’à présent, lors du récent rallye d’appréciation, le RBI est resté en mode silencieux, mais compte tenu du passage des niveaux 73,85 à 74,37, il semble que le jongleur ait accompli son acte et plafonné les gains en roupies pour maintenir l’intérêt des exportateurs intact et également accumuler leur livre de devises. .

Avec l’indice du dollar américain qui continue de coter sur une note forte dans un contexte de reprise économique plus rapide que ses pairs, de problèmes persistants d’approvisionnement en énergie entraînant une flambée des prix du pétrole et du retrait de la relance de la Fed sur les cartes dans l’ensemble, nous nous attendons à ce que la paire USDINR atteigne un plancher près de 73,80 à la zone 74,10 et remonter vers les niveaux 74,70-75,00 à court terme et 75,50 à moyen terme.

(Amit Pabari est le directeur général de CR Forex Advisors. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

