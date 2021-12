La roupie devrait ouvrir à plat contre le billet vert américain, la paire USDINR devrait coter latéralement dans cette fourchette

La roupie indienne pourrait ouvrir une ouverture positive à marginale face au billet vert vendredi, après des vacances dans les principaux pays.

La roupie indienne a augmenté de 29 paise jeudi 30 décembre pour s’établir à un plus haut sur un mois de 74,42 contre le dollar américain, à la suite de la vente du dollar en fin d’année par les banques et les exportateurs. Sur le marché des changes interbancaire, l’unité nationale a ouvert à 74,56 par rapport au dollar américain et a enregistré un plus haut intrajournalier de 74,38 et un plus bas intrajournalier de 74,65. Au cours d’une séance commerciale précoce, la roupie a augmenté de 15 paise à 74,56 contre le billet vert américain pour finalement s’établir à 74,42, un niveau jamais vu depuis le 24 novembre. Pendant ce temps, l’indice du dollar, qui mesure la force du dollar américain par rapport au panier de six devises , a augmenté de 0,26 pour cent à 96,18.

La roupie devrait ouvrir à plat à marginalement positif

La roupie indienne s’est appréciée par rapport au dollar américain jeudi, suite à une confiance accrue dans la plupart de ses pairs asiatiques et à la réduction des inquiétudes, même si Omicron se propage rapidement. La roupie a terminé à 74,37 contre le dollar contre 74,73 lors de la session précédente. Pour les options mensuelles USDINR de janvier 2022, les prix d’exercice Put les plus actifs sont 73,00, 74,00, 74,50, 75,00, 75,25, 75,50 et 76,00 et les prix d’exercice les plus actifs sont 73,00, 75,00, 76,00 et 76,50. Les FPI sont vendeurs nets au jour de l’échéance mensuelle sur le marché des actions. Pour le mois de décembre, FPI était vendeurs nets d’environ 3 000 millions de dollars, a déclaré Kshitij Purohit, Lead Commodity & Currency chez CapitalVia Global Research.

La roupie indienne pourrait ouvrir une ouverture positive à marginale face au billet vert vendredi, après des vacances dans les principaux pays. Pendant ce temps, les marchés émergents se négocient à plat aujourd’hui matin. Techniquement, si l’USDINR Spot se négocie près des niveaux de support cruciaux, les niveaux de support pour l’USDINR sont de 74,30 à 74,25 niveaux. Cependant, une transaction en-dessous de 74,20 pourrait entraîner la paire vers les niveaux 74,05 -73,90. La résistance actuelle est de 74,55 et au-dessus de 74,55, la paire pourrait pousser vers 74,70 – 74,80, a ajouté Purohit.

Perspectives pour l’USDINR baissière

La roupie, après la pause de mercredi, a commencé à se diriger vers le nord pour atteindre un sommet mensuel dans l’attente de meilleures entrées et de ventes en dollars des exportateurs à la fin de l’année. La banque centrale reste en dehors de l’intervention et la vente technique s’est accélérée sur l’USDINR après la rupture du support 74,50. Les perspectives pour l’USDINR sont devenues baissières et nous pourrions voir un niveau de 74,15, la moyenne mobile simple à 200 jours et la rupture de celle-ci pourrait ouvrir une nouvelle baisse vers 73,70. Du côté supérieur, 74,70 devient la résistance, a déclaré Dilip Parmar, analyste de recherche, HDFC Securities.

USDINR (Spot) pour coter latéralement

La roupie a continué de se renforcer par rapport au dollar, malgré l’augmentation des cas de coronavirus sur le front intérieur ; les flux de trésorerie des entreprises, la volatilité des actions nationales et les interventions menées par la RBI ont soutenu la hausse de la devise. L’indice du dollar a connu une baisse lors de la séance d’hier, soutenant ainsi la roupie. Sur le plan des données, les nouvelles demandes d’allocations de chômage aux États-Unis ont chuté au cours de la semaine précédant Noël et les listes d’allocations ont glissé à leur plus bas niveau de l’ère pandémique la semaine précédente. Nous prévoyons que l’USDINR (Spot) cotera latéralement et se situera entre 74,40 et 74,80, a déclaré Gaurang Somaiyaa, analyste Forex & Bullion, Motilal Oswal Financial Services.

Le dollar américain a progressé de 0,05% hier sur fond de données économiques optimistes en provenance des États-Unis. Les données sur les demandes de chômage aux États-Unis ont montré que le nombre de personnes déposant des demandes de chômage a diminué pour la semaine se terminant le 25 décembre. De plus, des données solides ont contribué à apaiser les craintes que la résurgence des cas de Covid-19 ne freine la reprise économique. Le futur de la roupie arrivant à échéance le 27 janvier s’est apprécié de 0,44% alors que les inquiétudes concernant la gravité de la variante Omicron se sont atténuées. Cependant, la fermeté du dollar et les marchés intérieurs en sourdine ont empêché de nouveaux gains, a déclaré ICICI direct dans son rapport sur les perspectives des devises.

La roupie devrait se déprécier en raison d’un dollar fort et d’une aversion au risque sur les marchés intérieurs. En outre, la roupie peut glisser sur les sorties persistantes de FII, la flambée des prix du pétrole brut et la demande en dollars des importateurs en fin de mois. De plus, les investisseurs resteront vigilants avant les données économiques du pays, a-t-il déclaré.

