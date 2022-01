La roupie devrait se déprécier sur un dollar fort à court terme, la paire USDINR devrait coter latéralement aujourd’hui

À l’avenir, la roupie devrait se déprécier en raison d’un dollar fort, de l’aversion au risque sur les marchés mondiaux et de la flambée des prix du pétrole brut.

La roupie indienne a bondi de 23 paise mercredi 5 janvier pour clôturer à 74,35 (provisoire) contre le dollar américain, suivant les gains des marchés boursiers nationaux. Sur le marché des changes interbancaire, l’unité locale a ouvert à 74,54 contre le billet vert américain et a touché un plus haut intrajournalier de 74,30, un plus bas de 74,55 avant de s’établir finalement à 74,35, soit une hausse de 23 paise par rapport à sa clôture précédente. Lors de la séance précédente, la monnaie locale a chuté de 30 paises pour clôturer à 74,58 contre le dollar américain. Pendant ce temps, l’indice du dollar a inversé ses gains en s’inspirant de la baisse des rendements des obligations du Trésor américain. À l’avenir, la roupie devrait se déprécier en raison d’un dollar fort, de l’aversion au risque sur les marchés mondiaux et de la flambée des prix du pétrole brut.

La roupie devrait se déprécier sur un dollar fort : ICICI Direct

Le dollar américain a chuté de 0,10 % hier, mais a réduit les pertes au milieu des données positives sur l’emploi et de la flambée des rendements des bons du Trésor américain. Les rendements se sont redressés après que le procès-verbal de la réunion du FOMC a montré que les responsables estiment que l’inflation augmente et qu’un marché du travail très tendu justifie une augmentation des taux d’intérêt plus tôt que prévu et une réduction globale des avoirs en actifs. La roupie à terme à échéance 27 janvier s’est appréciée de 0,29% sur un dollar faible, la hausse de l’appétit pour le risque sur les marchés domestiques et les entrées de FII.

La roupie devrait se déprécier en raison d’un dollar fort, de l’aversion au risque sur les marchés mondiaux et de la flambée des prix du pétrole brut. Les sentiments du marché ont été touchés car les investisseurs craignent que la Fed ne réagisse plus agressivement à une inflation persistante que prévu. En outre, les acteurs du marché craignent que le resserrement monétaire dans les principaux pays pour faire face à une inflation obstinément élevée n’incite les investisseurs étrangers à pomper des liquidités sur les marchés émergents.

USDINR (Spot) susceptible de s’échanger latéralement : Gaurang Somaiyaa, analyste Forex et lingots, Motilal Oswal Financial Services

La roupie a ouvert sur une note plate mais a augmenté dans la seconde moitié de la session suite à la vente présumée du dollar par quelques entreprises. L’absence d’indices sur le front intérieur a également permis de contenir la volatilité de la roupie. Le dollar a été sous pression contre ses principaux cross après que le PMI manufacturier publié aux États-Unis soit en deçà des estimations. Hier, lors de la session américaine, le dollar a réduit ses pertes après que le procès-verbal de la réunion de la Réserve fédérale a montré que la banque centrale américaine pourrait devoir agir plus rapidement en augmentant les taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation. Les responsables de la Fed ont déclaré que le marché du travail américain « très tendu » pourrait justifier une augmentation des taux plus tôt que prévu ainsi que la réduction des avoirs globaux de la banque pour maîtriser l’inflation élevée.

Au cours des deux prochaines sessions, le dollar obtiendra des indices du PMI des services et du nombre d’emplois et des données meilleures qu’estimées pourraient soutenir le billet vert. Nous nous attendons à ce que l’USDINR (Spot) se négocie latéralement et se situe entre 74,20 et 74,80.

La valeur de la roupie pâtira de la force mondiale du dollar : Kshitij Purohit, responsable des produits de base et des devises chez CapitalVia Global Research.

Les ventes de dollars des banques étrangères et les entrées de fonds dans les actions locales, ainsi que les flux attendus des offres d’obligations offshore, ont stimulé la roupie indienne par rapport au dollar américain mercredi. Des actions locales fortes ont également contribué à doper la devise. L’indice de référence BSE Sensex en Inde a augmenté de 0,6%. Pendant ce temps, les investisseurs étrangers ont investi 482 millions de dollars dans des actions indiennes jusqu’à présent cette année. La roupie indienne se négocie désormais un peu plus bas par rapport au dollar américain, en raison du déficit commercial important de l’Inde en décembre 2021, qui devrait avoir un impact sur l’économie et, par conséquent, sur la devise. La valeur de la roupie devrait être affectée par la force mondiale du dollar. La roupie, en revanche, pourrait trouver un certain soutien à mesure que les indices boursiers nationaux augmentent en tandem avec leurs homologues américains.

À la suite d’indices de réduction agressive de plusieurs banques centrales dans un contexte d’inflation croissante, le rendement des obligations d’État à 10 ans a bondi au-dessus de 6,5% et a atteint 6,5425% aujourd’hui, le plus haut depuis février 2020, contrairement à l’attitude accommodante de la RBI. Le marché obligataire a été tiré vers le bas par l’impact de la propagation rapide des maladies d’Omicron sur la reprise économique, le pays ayant enregistré plus de cas cette semaine que la semaine précédente. Le dollar américain est en hausse alors que les investisseurs s’attendent à ce que la Réserve fédérale commence à augmenter les taux d’intérêt dès le mois de mars, malgré la forte reprise de l’économie américaine et la hausse de l’inflation. Alors que le dollar regagnait son niveau de 96 avant le procès-verbal de la réunion de la Fed d’aujourd’hui, la plupart des devises asiatiques se négocient à la baisse. Techniquement, si le Dollar Index se négocie au-dessus du niveau de 96,00 $, il pourrait assister à une dynamique haussière jusqu’à des niveaux de 96,44 $ à 96,70 $. La zone de support est à des niveaux de 95,88 $ à 95,75 $.

